香港廠商會預測：港下半年貿易增速回落

香港公布8月數據，證實進出口雙位數增長。港府說會對美國貿易政策的影響保持警覺，香港廠商會則預計香港下半年出口貿易增速將回落。

最新公布的香港8月整體出口貨值為4366億港元，按年上升14.5%，升幅較7月多0.2個百分點。其中八月出口按年增長14.5%，連升18個月，增速比7月加快0.2個百分點；進口按年升11.5%，連升7個月，增速放慢五個百分點。8月錄得有形貿易逆差254億港元，前8個月有形貿易逆差2433億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

香港政府發言人說，8月大部分主要商品的出口都上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口表現持續強勁。展望未來，亞洲尤其是中國經濟持續增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續支持香港的商品貿易表現。但美國的貿易政策將繼續影響國際貿易流向的短期前景，香港政府會密切監察情況。

香港廠商會也在25日發表香港下半年及明年經濟預測，認為未來一段時間，全球經濟增長將延續偏弱的基本態勢，受美國關稅政策未明、中國企業「搶出口」效應減退等因素影響，為香港出口構成壓力。預計下半年出口貿易增速將回落，明年將轉向低單位數的慢速增長。

香港廠商會認為，香港經濟上半年穩定復甦，首兩季錄得正增長，主要得益於商品出口和服務出口強勁拉動，但內部消費和投資表現則強差人意，其中投資開支受營商環境低迷及房地產市場調整影響，只微增2%，反映內需動力不足。