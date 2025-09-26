陸製造業增值 占全球近30%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「購在中國·2025數字消費嘉年華暨杭州數字貿易時尚消費周」24日在浙江杭州西湖畔啟動。圖為無人便利店裡的機器人取貨。（中新社）
「購在中國·2025數字消費嘉年華暨杭州數字貿易時尚消費周」24日在浙江杭州西湖畔啟動。圖為無人便利店裡的機器人取貨。（中新社）

9月23日至9月27日在上海舉辦的第二十五屆中國國際工業博覽會（簡稱：中國工博會）上公布數據，2024年，中國全部工業增加值達40.5萬億元（人民幣，下同），製造業增加值達33.6萬億元。中國製造業增加值占全球比重已接近30%，總體規模連續15年保持全球第一。

中新社報導，被譽為「工業風向標」的中國工博會已舉辦二十幾年，展現當下中國製造的升級路徑，也搭建海內外工業企業交流合作的平台。 今年中國工博會展覽面積為30萬平方米，吸引來自全球28個國家和地區的3000多家中外展商參展。伴隨人工智能技術的發展，機器人展更顯熱鬧。

在節卡機器人股份有限公司（簡稱：節卡機器人）的展台上，幾台機器人聯合構成一條產線，展示著如何裝配機器人關節。工作人員表示，原來每個工位上都有裝配人員，現在關節自動轉運過來，到達指定位置後，機器人藉助視覺及力控技術，開展核心零部件的精密裝配。這些關節內部有精密零部件，機器人要快速抓取關節，實現精密裝配，十分考驗技術的精準度和穩定性。

作為上海知名的機器人企業之一，節卡機器人也將智能製造技術與解決方案輸送至全球更多產業鏈，產品已應用於豐田汽車、施耐德電氣等全球知名企業的產線，企業還在日本名古屋建有製造基地。

另在上海交大智邦科技有限公司（簡稱：交大智邦）的展台，一台智能體機床不時吸引參觀者前來探究一二。上海交通大學教授、交大智邦AI+製造首席科學家沈彬告知，在精密加工中，平均大概有70%至80%的時間與精力耗費在「如何將圖紙化為機床所要執行的工藝路徑」上，這一重要過程需要依靠經驗豐富的工藝師，也有賴於一些國際工業輔助設計及仿真軟件。 　　

沈彬表示，該團隊通過研發智能體機床，相當於繞過原來的技術路徑。原來的技術路徑需要靠人來操作軟件，現在他們做的智能體機床好比工業界裡精度達到微米級的自動駕駛。與現在很多大模型先學習人的知識和經驗，然後再推理出方案的路徑不同，該智能體機床完全是從零開始探索，再通過團隊研製的反映物理現實的世界模型，來明確路徑對錯，實現糾偏。

香港豁免中轉旅客離境稅 力推短途轉機旅客快閃消費

為了鞏固香港國際機場的中轉地位和吸引旅客短暫停留消費，港府將於下月1日起豁免機場短途中轉旅客的離境稅

亞洲前500大品牌 豐田居榜首

最新「亞洲品牌500強」榜單24日揭曉，豐田、國家電網和三星位列前三名。中國是入選品牌最多的國家。

香港廠商會預測：港下半年貿易增速回落

香港公布8月數據，證實進出口雙位數增長。港府說會對美國貿易政策的影響保持警覺，香港廠商會則預計香港下半年出口貿易增速將回...

陸網購企業TOP100 銷售規模達人民幣2.17兆

德勤與中國連鎖經營協會24日聯合發布的《2025年中國網絡零售TOP100報告》顯示，本屆TOP100企業網絡銷售總額超...

專家：平台經濟推升金融發展

中國人民大學中國普惠金融研究院24日在北京發布主題為「平台經濟與普惠金融」的《中國普惠金融發展報告（2025）》稱，平台...

