陸製造業增值 占全球近30%

9月23日至9月27日在上海舉辦的第二十五屆中國國際工業博覽會（簡稱：中國工博會）上公布數據，2024年，中國全部工業增加值達40.5萬億元（人民幣，下同），製造業增加值達33.6萬億元。中國製造業增加值占全球比重已接近30%，總體規模連續15年保持全球第一。

中新社報導，被譽為「工業風向標」的中國工博會已舉辦二十幾年，展現當下中國製造的升級路徑，也搭建海內外工業企業交流合作的平台。 今年中國工博會展覽面積為30萬平方米，吸引來自全球28個國家和地區的3000多家中外展商參展。伴隨人工智能技術的發展，機器人展更顯熱鬧。

在節卡機器人股份有限公司（簡稱：節卡機器人）的展台上，幾台機器人聯合構成一條產線，展示著如何裝配機器人關節。工作人員表示，原來每個工位上都有裝配人員，現在關節自動轉運過來，到達指定位置後，機器人藉助視覺及力控技術，開展核心零部件的精密裝配。這些關節內部有精密零部件，機器人要快速抓取關節，實現精密裝配，十分考驗技術的精準度和穩定性。

作為上海知名的機器人企業之一，節卡機器人也將智能製造技術與解決方案輸送至全球更多產業鏈，產品已應用於豐田汽車、施耐德電氣等全球知名企業的產線，企業還在日本名古屋建有製造基地。

另在上海交大智邦科技有限公司（簡稱：交大智邦）的展台，一台智能體機床不時吸引參觀者前來探究一二。上海交通大學教授、交大智邦AI+製造首席科學家沈彬告知，在精密加工中，平均大概有70%至80%的時間與精力耗費在「如何將圖紙化為機床所要執行的工藝路徑」上，這一重要過程需要依靠經驗豐富的工藝師，也有賴於一些國際工業輔助設計及仿真軟件。

沈彬表示，該團隊通過研發智能體機床，相當於繞過原來的技術路徑。原來的技術路徑需要靠人來操作軟件，現在他們做的智能體機床好比工業界裡精度達到微米級的自動駕駛。與現在很多大模型先學習人的知識和經驗，然後再推理出方案的路徑不同，該智能體機床完全是從零開始探索，再通過團隊研製的反映物理現實的世界模型，來明確路徑對錯，實現糾偏。