亞洲前500大品牌 豐田居榜首

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

最新「亞洲品牌500強」榜單24日揭曉，豐田、國家電網和三星位列前三名。中國是入選品牌最多的國家。

中新社報導，世界品牌實驗室（World Brand Lab）主辦的「亞洲品牌大會」當天在香港召開，會上發布了2025年《亞洲品牌500強》年度報告。此次「500強」榜單前十名還包括海爾、中國工商銀行、本田、中國人壽、索尼、騰訊和華為。

此次共有20個國家和地區的品牌入選。中國（包含港澳台）入選的217個品牌裡，中國大陸上榜178個；日本和韓國分別有129個、45個品牌入選，分列國家入選品牌量第二三位。在今年新上榜的32個品牌裡，中國大陸品牌最多，有11個。

此次入選品牌來自40個行業，金融業入選最多，有71個品牌；位居第二到第五的行業分別是信息技術（49個）、傳媒（44個）、食品飲料（41個）和汽車（28個）。其中表現出色的中國品牌有國家電網、海爾、五糧液、中國南方電網、青島啤酒、長虹、通威、波司登、飛鶴、中聯重科、九牧、金龍、鄂爾多斯、雙星輪胎、燕京、協鑫等。

今年「亞洲品牌大會」以「全球關稅壁壘背景下，亞洲品牌如何利用人工智能實施營銷戰略」為主題。多名專家學者普遍認為，人工智能（AI）發展既對現有商業模式構成威脅，也創造新機遇，必須擁抱它；而且，AI已不只是技術工具，而是直接決定企業競爭力的核心引擎。品牌應有效吸收、運用並引領AI驅動的變革，運用AI進行市場細分與目標定位，以推動漏斗下層營銷信息與消費者購買意願的匹配。

世界品牌實驗室由1999年諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·蒙代爾教授倡議創建並擔任首任主席。自2006年起，該機構每年發布一次《亞洲品牌500強》報告。

亞洲前500大品牌 豐田居榜首

