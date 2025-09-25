快訊

陸商務部啟動對墨西哥貿易投資壁壘調查 反對擬提高關稅措施

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率的相關措施，具體涉及汽車及零件、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵等。(路透)

大陸商務部25日公告，對墨西哥擬對中國等非自貿伙伴產品提高進口關稅的相關措施啟動貿易投資壁壘調查。商務部指出，初步證據顯示此舉將嚴重損害中國企業的貿易投資利益，中方對此堅決反對，將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

大陸商務部25日晚發布2025年第53號公告指出，商務部自2025年9月25日起，對墨西哥擬對中國等非自貿伙伴產品提高進口關稅的相關措施啟動貿易投資壁壘調查。公告指出，初步證據顯示，墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率的相關措施，該措施將嚴重損害中國企業的貿易投資利益。

公告指，具體涉及汽車及零件、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵、家電、鋁、玩具、家具、鞋類、皮革製品、紙及紙板、摩托車、玻璃等產品類別。此外，墨西哥近年來採取的其他涉及中國的貿易投資限制措施也在本次調查範圍內。

公告稱，依據《中華人民共和國對外貿易法》第三十六條、第三十七條及《對外貿易壁壘調查規則》第十二條、第三十五條規定，商務部可自行對相關國家和地區的貿易投資壁壘進行調查，並採用問卷、聽證會、實地調查等方式收集信息。調查期限自立案公告之日起為6個月，特殊情況可延長，但延長不得超過3個月。

公告指出，利害關係方可在商務部網站貿易救濟調查局子網站下載或到查閱室查閱公開信息，並於公告發布之日起20天內提交對立案問題的書面評論。利害關係方提交的調查資料需通過“貿易救濟調查信息化平台”提交電子版本，並同步提供書面版本。資料如涉及保密，可向商務部申請保密處理，並提供非保密概要。

針對公告內容，大陸商務部新聞發言人發出「答記者問」新聞稿表示，中方認為，在當前美方滥施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因他人脅迫而犧牲第三方利益。墨西哥單邊加稅舉動一旦落地，即便在世貿框架內，也會損害包括中國在內的相關貿易伙伴利益，並影響墨西哥營商環境的確定性，降低企業投資信心，中方對此堅決反對。

上述發言人續指，為堅決維護中國相關產業利益，大陸商務部決定依據《對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，就墨西哥擬對華提高進口關稅等限制措施啟動貿易投資壁壘調查。調查將堅持公正、公平、公開原則，歡迎包括中國國內產業、企業在內受墨方措施影響的各利害關係方積極參與調查。大陸商務部將根據調查結果客觀公正作出裁決，並將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

