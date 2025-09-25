快訊

控「低價出口損害國內產業」 陸商務部對美墨進口堅果立案反傾銷調查

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部25日公告，對原產於墨西哥和美國的進口碧根果發起反傾銷立案調查。公告指，初步證據顯示前述產品以低於正常價值價格出口中國，進口數量大幅增加且價格下降，對國內同類產業造成實質損害，並存在傾銷與損害的因果關係。（美聯社）

大陸商務部25日公告，對原產於墨西哥和美國的進口碧根果（美國山核桃）發起反傾銷立案調查。公告指出，初步證據顯示前述產品以低於正常價值價格出口中國，進口數量大幅增加且價格下降，對國內同類產業造成實質損害，並存在傾銷與損害的因果關係

大陸商務部25日在網站上發布上述公告指出，初步證據和訊息顯示，原產於墨西哥和美國的進口碧根果（即堅果）以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在傾銷。同時，該產品進入中國市場數量大幅增長，價格呈下降趨勢，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，中國國內產業遭受了實質損害，自墨西哥和美國進口產品的傾銷與國內產業實質損害之間存在因果關係。

公告稱，立案依據為《中華人民共和國反傾銷條例》第十八條規定，「在特殊情形下，商務部沒有收到反傾銷調查的書面申請，但有充分證據認為存在傾銷和損害以及二者之間有因果關係的，可以決定立案調查。 」調查自2025年9月25日起開始，本次傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期為2022年1月1日至2024年12月31日。

公告續稱，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十八條的規定，商務部決定自2025年9月25日起對原產於墨西哥和美國的進口碧根果進行反傾銷立案調查。現將有關事項公告如下：被調查產品為原產於墨西哥和美國的鮮或乾碧根果（美國山核桃、薄殼山核桃，英文名稱Carya illinoensis），主要用於生食、炒食或製作點心及提取油脂，該產品歸在進出口稅則08029990。本次調查不涵蓋稅則號下的其他產品。

公告要求，利害關係方於公告發布之日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加此次反傾銷調查，並提供基本身份訊息、出口或進口數量及金額、國內生產和銷售同類產品情況及相關說明材料。資料提交需通過「貿易救濟調查信息化平台」提交電子版本，並同步提供書面版本。公告所稱利害關係方是指《中華人民共和國反傾銷條例》第十九條規定的個人和組織。

利害關係方可查閱公告公開信息，並在公告發布20天內提交對產品範圍、被調查國家等問題的書面評論意見。調查方式包括問卷、抽樣、聽證會及現場核查等，商務部將於登記截止後10個工作日內向利害關係方發放調查問卷，涵蓋公司結構、運作、產品出口與國內銷售、成本及傾銷幅度等內容。

公告強調，根據《中華人民共和國反傾銷條例》第二十一條的規定，商務部進行調查時，利害關係人應如實反映情況，提供有關資料。利害關係人不如實反映情況、提供有關資料的，或沒有在合理時間內提供必要資訊的，或以其他方式嚴重妨礙調查的，商務部可以根據已經獲得的事實和可獲得的最佳資訊作出裁定。調查期限通常為一年，必要時可延長6個月。

