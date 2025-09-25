中國大陸將禁隱藏式車門把手 特斯拉設計恐被迫退場

美國對特斯拉電動車的隱藏式門把手啟動調查之際，中國工信部昨天公告，對「汽車車門把手安全技術要求」的強制性國家標準公開徵求意見。陸媒解讀，這意味存在高故障率和安全問題的隱藏式車門把手將被禁止。

中國工信部在「汽車車門把手安全技術要求」明定，每個車門應配置「具備機械釋放功能」的車外門把手，系統的設計應滿足在鎖止裝置處於鎖止狀態時，發生不可逆約束裝置展開或動力電池熱事件等事故後，「非碰撞側車門應能在不藉助工具的情況下，透過車門外把手開啟車門」。

「安全技術要求」同時明定，「每個車門的車門外把手在任意狀態時，相對車身表面應具備手部操作空間，該操作空間應不小於60mm×20mm×25mm」。

中國工信部表示，本文件針對汽車車外門把手的事故後功能、佈置位置及手部操作空間，新增了相關要求，從而「提升救援的便利性」。

這項汽車門把手強制性國家標準，公開徵求意見至2025年11月22日，正式標準有望於今年年底前發布。陸媒一致解讀，這意味隱藏式車門把手將被禁止，退出汽車市場。

報導引述車企人士表示，對車外門把手的操作空間作出規定，事實上就是明確禁止全隱藏式車外門把手的設計。「安全技術要求」作為強制性國家標準，規範了車門把手的結構型式，將有效解決全隱藏式電動門把手操作不便、安全性不足的問題。

綜合財聯社、北京晚報等陸媒報導，特斯拉（Tesla）率先推出電控彈出式隱藏門把手後，因為美觀具科技感，又降低風阻省電，引發全球車廠爭相效仿。今年4月，中國汽車市場銷量前100名的新能源汽車，電子隱藏式門把手的搭載率已高達60%。

然而，隨著隱藏式門把手的普及，其高故障率和安全性的問題也隨之暴露。

中國中保研汽車技術研究試驗中心碰撞測試顯示，配備電子門把手的車型在側面碰撞後，車門彈出成功率僅為67%，遠低於機械門把手的98%。此外，據中國消費者協會統計，2024年因隱藏式門把手夾傷兒童手指的投訴比2023年暴增132%。

配備隱藏式門把手的電動車，不但許多人遇過不知道怎麼開門的尷尬，更嚴重的是遇到事故斷電，乘客開不了門逃不出去，救援人員也開不了門救人。

長城汽車董事長魏建軍5月指出，隱藏把手有幾個不好，一個是重量大，還有密封性差，帶來了噪音大，還有一個就是它都要用電來驅動，一旦缺電的時候，發生碰撞它打不開。實際上，隱藏把手的唯一作用就是減少風阻，風阻確實有可能減少一點，但幾乎可以忽略不計。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）上週對特斯拉2021年份的Model Y休旅車啟動調查，涉及17.4萬輛，原因是接獲多起投訴，其電子門把手故障，無法從外面打開車門，其中有部分家長表示，自己的孩子因此被鎖在車內。

Model Y是特斯拉最暢銷的電動車，它使用電子隱藏式門把手，這些門把手可以自動彈出或透過車輛的觸控螢幕操作。據外媒報導，特斯拉方面表示，計畫對車門把手重新設計。