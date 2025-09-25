香港豁免中轉旅客離境稅 力推短途轉機旅客快閃消費
為了鞏固香港國際機場的中轉地位和吸引旅客短暫停留消費，港府將於下月1日起豁免機場短途中轉旅客的離境稅。
按照目前規定，每名12歲或以上的人搭乘飛機離港時，一般都要繳付港幣120元（新台幣480元）的飛機乘客離境稅，這筆稅款連同機票費用一併收取，只有符合某些準則的旅客才可獲豁免。
香港運輸及物流局今天在社交平台宣布，為吸引更多旅客選擇香港作為中轉站並延長停留時間，以及為本地經濟注入新動力，當局決定擴大豁免某些離境旅客的離境稅。
獲豁免者包括：
一、搭乘飛機抵港並於下一日之內搭乘飛機離境者。
二、經陸路或水路抵港並於抵達當天或下一天搭乘飛機離境者。
局方表示，這項豁免措施有助鼓勵航空公司開拓更多以香港為中轉站的航線，以及鼓勵轉機旅客「快閃」停留，帶動本地酒店、餐飲、零售及觀光消費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言