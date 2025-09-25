快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

香港豁免中轉旅客離境稅 力推短途轉機旅客快閃消費

中央社／ 香港25日電

為了鞏固香港國際機場的中轉地位和吸引旅客短暫停留消費，港府將於下月1日起豁免機場短途中轉旅客的離境稅。

按照目前規定，每名12歲或以上的人搭乘飛機離港時，一般都要繳付港幣120元（新台幣480元）的飛機乘客離境稅，這筆稅款連同機票費用一併收取，只有符合某些準則的旅客才可獲豁免。

香港運輸及物流局今天在社交平台宣布，為吸引更多旅客選擇香港作為中轉站並延長停留時間，以及為本地經濟注入新動力，當局決定擴大豁免某些離境旅客的離境稅。

獲豁免者包括：

一、搭乘飛機抵港並於下一日之內搭乘飛機離境者。

二、經陸路或水路抵港並於抵達當天或下一天搭乘飛機離境者。

局方表示，這項豁免措施有助鼓勵航空公司開拓更多以香港為中轉站的航線，以及鼓勵轉機旅客「快閃」停留，帶動本地酒店、餐飲、零售及觀光消費。

飛機 香港

延伸閱讀

金門航空站宣導飛安 帶學生遊機場、有獎問答送機票反應熱烈

陸電商強攻 香港超市混戰割價固守 本地小店打人情牌

「風王」樺加沙襲港釀62傷 1年2個10號風球 61年來首次

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

相關新聞

川普祭關稅戰也沒轍？經濟學人：「中國製造」勢不可擋

美國總統川普重新執政後力推製造業回流美國，但英媒「經濟學人」卻撰文指出，中國製造已占全球總量3成以上，顯示川普無力阻止「...

採購波音和美國大豆？陸商務部：最大障礙在美單邊限制措施

美國駐北京大使龐德偉近日稱，大陸購買更多美國波音飛機的協議談判已進入最後階段，大陸商務部發言人何亞東25日未正面回應，但...

指控「與台灣開展軍事合作」 陸商務部將3美企列入不可靠實體清單

大陸商務部25日公告，將薩羅尼克科技等3家美國企業列入不可靠實體清單，指控其與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權...

陸電商強攻 香港超市混戰割價固守 本地小店打人情牌

內地超市電商企業近期大舉強勢攻港，其中京東集團接連拓展香港商業版圖，繼收購佳寶超市，最新又與華潤隆地達成戰略合作，宣布實...

港股首迎10號風球開市 乘風高升359點 成交371億美元

港股連續兩日無懼超強颱風「樺加沙」吹襲維持運作。24日更是首次高掛10號風球照常開市，整體運作暢順，大市並「乘風」造好。...

路透：陸代表團將赴美財政部技術性磋商 聚焦貿易問題細節

路透25日引述知情人士報導，中國大陸官員25日將前往美國財政部，雙方官員將舉行工作人員級別的貿易和經濟問題技術磋商，但不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。