採購波音和美國大豆？陸商務部：最大障礙在美單邊限制措施

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部發言人何亞東25日表示，目前影響中美正常經貿合作的最大障礙在於美方單邊限制措施。圖／取自中國網直播
美國駐北京大使龐德偉近日稱，大陸購買更多美國波音飛機的協議談判已進入最後階段，大陸商務部發言人何亞東25日未正面回應，但表示目前影響中美正常經貿合作的最大障礙在於美方單邊限制措施。

《界面新聞》報導，何亞東25日在例行記者會上表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，而中美兩國在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣大合作空間。他說，目前影響中美正常經貿合作的最大障礙在於美單邊限制措施，希望美方與中方相向而行，為中美經貿關係穩定、健康、永續發展創造有利條件。

大陸是否恢復甚至加大採購美國大豆，同樣備受矚目。有記者在例行記者會上提問，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼日前會見了美國中西部地區政商代表團，是否預示著大陸將購買該地區的大豆？

何亞東首先表示，中美關係「活力在地方」，中美省州經貿合作是中美經貿關係不可或缺的一部分，也是雙方加強經貿往來的重要平台與管道。

他接著說，關於大豆貿易，「美方應採取積極行動，取消相關不合理關稅，為擴大雙邊貿易創造條件」，也為全球經濟發展注入更多穩定性、確定性。

自美國總統川普2月對大陸商品加徵關稅以來，北京方面採取報復措施，已全面停止購買美國大豆。今年8月，川普曾要求大陸加大採購美國大豆。

中美關係 經貿 美國

