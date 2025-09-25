指控「與台灣開展軍事合作」 陸商務部將3美企列入不可靠實體清單

大陸商務部25日公告，將薩羅尼克科技等3家美國企業列入不可靠實體清單，指控其與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

被列入不可靠實體清單的3家美國企業，分別是海上無人載具製造商薩羅尼克科技（Saronic Technologies）、創新衛星技術公司愛爾康（Aerkomm），以及海底工程與應用技術公司國際海洋工程（Oceaneering International）等，上述企業被列入不可靠實體清單後，將禁止從事與大陸有關的進出口活動，與禁止在大陸境內新增投資。

大陸商務部發言人表示，近年來，上述3家公司不顧中方強烈反對，與台灣開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《對外貿易法》、《國家安全法》、《反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第2條等規定，依法追究其法律責任。

大陸商務部發言人稱，「中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害大陸國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心」。大陸政府一如既往地歡迎世界各國企業到大陸投資興業，並致力於為守法合規的外資企業經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

值得注意的是，大陸外交部去年12月27日曾因美國對台軍售，宣布制裁7家企業及相關高級管理人員，上述3家公司皆包含在內。

同一時間，大陸商務部也公告將3家美國企業列入出口管制管控名單，分別是杭亭頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）以及全球維度公司（Global Dimensions），將禁止向上述3家美國實體出口兩用物項，正在開展的相關出口活動應當立即停止，如特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

其中，杭亭頓·英格爾斯工業、扁平地球管理公司去年曾分別因參與對台軍援、軍售遭大陸外交部制裁。

大陸商務部發言人表示，此舉是為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，根據《出口管制法》、《兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定將危害大陸國家安全和利益的3家美國實體列入出口管制管控名單，禁止兩用物項對其出口，任何出口經營者不得違反上述規定。