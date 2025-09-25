專家：中國消費只占GDP56% 比重較全球平均低20%

有北京專家今天指出，目前中國消費只占本地生產毛額（GDP）56%至57%，較全球平均比率低近20%。

官方香港電台報導，北京大學國家發展研究院院長、北京大學數字金融研究中心主任黄益平在香港舉行的「固定收益及貨幣論壇」上致辭時，作了以上表示。

他說，以往中國可將過剩產能出口到國際市場，但隨著外圍環境轉變，中國不能再長期倚賴出口拉動增長，並認為提升國內消費、尋求「經濟再平衡」將是未來發展方向。

他又說，過去5年，中國經濟發展並不容易，但仍展示出韌性與穩定增長，雖然增速較過往略為減緩，但正邁向更高質量階段發展。

他認為，「十四五」時期，中國在科技相關領域發展迅速，包括高端製造、綠色能源等已在全球市場上占據領先地位，相信自主創新在未來將變得更加重要 。

但他說，中國在發展新質生產力的同時，也需要面對傳統產業的轉型問題，認為「十五五」規畫需要著重產業升級與產業平穩過渡，以免出現產能過剩等問題。