路透：陸代表團將赴美財政部技術性磋商 聚焦貿易問題細節

路透25日引述知情人士報導，中國大陸官員25日將前往美國財政部，雙方官員將舉行工作人員級別的貿易和經濟問題技術磋商，但不會涉及上周達成的大陸短影音平台TikTok轉為美國控股的協議。

消息人士稱，25日的會談將集中討論前幾輪會談中已經討論過的貿易問題的技術細節。

消息人士稱，此次會談也不會涵蓋美國財長貝森特與大陸副總理何立峰，在兩國關稅減讓貿易休戰協議於11月10日到期前，舉行的下一輪高層貿易會談。

福斯財經新聞提到，在訪問期間，美國領導人將不會與大陸代表團舉行會晤。

貝森特和何立峰上周在馬德里達成了1項框架協議，將TikTok的美國業務剝離大陸母公司字節跳動，並置於美國控制的所有權之下。路透報導，美國總統川普25日將簽署行政命令，宣告白宮正在談判的TikTok美國業務出售協議，符合2024年國會通過的「不賣就禁」法律要求。

報導指出，與先前在斯德哥爾摩、倫敦和日內瓦舉行的談判一樣，馬德里談判涵蓋了世界兩大經濟體之間的各種貿易問題，但在核心問題上尚未取得進展，其中包括大陸要求美國降低關稅，美國抱怨大陸對美國農產品購買量減少，以及大陸產能過剩問題。