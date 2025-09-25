中歐班列復通 波蘭、白俄羅斯邊境口岸重新開放 貨代業歡呼

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
等待11天後，被「阻斷」的中歐班列終於等來恢復通行的時間表。（中新社）
等待11天後，被「阻斷」的中歐班列終於等來恢復通行的時間表。波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）表示，將於今（25）日凌晨重新開放與白俄羅斯的邊境口岸。他還表示，如有必要，政府將再次關閉邊境口岸。

綜合央視、第一財經報導，白俄羅斯國家邊防委員會昨（24）日發布消息稱，已收到波蘭邊防部門關於白俄羅斯與波蘭邊境於25日重新開放的正式通知；多家波蘭物流企業與貨運代理也確認該消息，等待許久的中歐班列終於又能繼續前行了。有貨代表示，「整個行業都在歡呼雀躍」。

波蘭官方表示，因俄羅斯與白俄羅斯「西方-2025」聯合軍演及後續無人機越界事件，波蘭自12日起關閉全部波白邊境口岸（含公路、鐵路），直至「波蘭公民安全得到充分保障」。但聯合軍演於18日結束後，波蘭方面並未立刻宣布開放與白俄羅斯的邊境口岸，直至24日才宣布上述消息。

歐洲鐵路貨運協會數據顯示，85%到90%以上的中歐班列經過或到達波蘭，馬拉舍維奇幾乎是進入歐盟的事實性東部門戶。

據瞭解，在過去一周，在白俄羅斯布列斯特滯留中歐班列超過130列。

受到中歐班列停運影響，有大陸貨運企業主表示，部分客戶要求鐵路轉海運，但海運耗時約60天，較鐵路運輸30-40天延長近一倍。

