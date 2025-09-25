大陸不尋求WTO特別待遇 學者：在乎市場經濟地位

大陸宣布未來在世界貿易組織（WTO）談判中，不尋求「新的」特殊差別待遇，但「開發中國家地位」不變。

學者認為，與「開發中國家地位」相比，更在乎的是「市場經濟地位」。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣分析，WTO給予開發中國家有若干優惠，包含了關稅的不對等開放，還有投資和技術援助。然而這幾年隨著大陸經濟崛起，已經夠強大到不需要再接受援助，甚至大陸還可以推行一帶一路。

王國臣表示，與開發中國家地位相比，更重要的是「市場經濟地位」。因為歐美不承認中國大陸為市場經濟國家，因此在反傾銷與反補貼調查中，可以用對大陸最不利的國家作為基準，進而更容易確認大陸是反傾銷或反補貼。除了已開發國家，愈來愈多的開發中國家也加入對大陸「雙反」（反傾銷、反補貼）調查。

市場經濟地位是國際貿易中用於反傾銷調查的法律技術概念，若劃分為完全市場經濟國家，在反傾銷、反補貼等貿易救濟措施中，能以本國市場價格為基準計算公允價值，避免被其他國家視為「非市場經濟國家」而採用替代國標準。

然而，大陸自2001年加入WTO後，爭取國際承認中國大陸「市場經濟地位」也一度成為大陸外交的重要議題和目標。