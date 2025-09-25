大陸：不尋求WTO特別待遇

中國大陸宣布不尋求世界貿易組織（WTO）新的特殊和差別待遇，但強調「開發中國家」的地位和身分沒有改變。分析指出，此舉對於緩解中美關係和推進WTO談判等都有實質意義，並為接下來可能登場的川習會鋪路。

大陸國務院總理李強當地時間23日在紐約出席第80屆聯合國大會相關活動時表示，中國不會在WTO談判中尋求任何新的特殊和差別待遇。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼昨（24）日表示，此舉彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制，但開發中國家的地位和身分沒有改變。

彭博分析，大陸此一宣布將消除與美國的一項爭議，從而為中美就WTO改革達成共識掃除了一個原有障礙。

中國世界貿易組織研究會首席專家崔凡分析，不影響大陸享受現有WTO協定中特殊和差別待遇條款的權利；中國社科院美國研究所副研究員楊水清稱，戰略上是大陸對自身國際角色的重新定位與擔當，旨在換取更大的規則制定話語權和道德領導力；在戰術上，則為大陸參與未來全球治理博弈開闢了新的空間。

對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院研究員李楊對本報表示，在這個時間點提出，是向美國釋放善意，對於緩解中美關係、促進貿易自由化、推進WTO談判也好，都有實質意義。

中經院WTO及RTA中心副研究員徐遵慈分析，大陸本就沒有因為是開發中國家享有太多優惠，加上當前WTO多邊談判陷入停滯，具有三點意義，一是展現願意接肩負經濟大國身分，在國際經貿秩序裡扮演世界大型經濟體的角色；二是傳達大陸與其他全球南方、開發中國家推動共同繁榮時，不會與之爭取資源，同時與美國對等關稅對全球最貧窮國家仍給予高稅率的做法形成對比；三是對爭取成為高標準自貿協定CPTPP會員的回應。