A股59公司赴港IPO 電子、電力設備業逾4成

港交所的大門正湧入更多A股企業。Choice終端數據顯示，2025年截至目前，已有59家A股上市公司遞交港股IPO申請，其中以電子行業、電力設備行業居多，累計共27家，占約4.5成。

上海證券報報導，大陸電解液「一哥」天賜材料22日公告，公司向香港聯交所遞交首次公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市的申請。9月以來已有北京君正、華勤技術、若羽臣等多家A股上市公司遞表港交所。

安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝表示，今年全球經濟在震盪中呈現出不確定性。轉型和出海成為企業保持韌性增長的關鍵戰略。

從行業分布來看，年內已遞交赴港上市申請的A股公司業務較為多元，覆蓋醫藥生物、通信、食品飲料、汽車、機械設備等多個行業。其中，電子、電力設備行業占比最高，累計共27家。

從企業規模來看，目前籌畫赴港上市的A股企業市值均不小，其中不少是行業龍頭。從政策面，2024年4月，大陸證監會就發文明確支持境內行業龍頭企業赴港上市。