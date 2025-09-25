A股59公司赴港IPO 電子、電力設備業逾4成

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

港交所的大門正湧入更多A股企業。Choice終端數據顯示，2025年截至目前，已有59家A股上市公司遞交港股IPO申請，其中以電子行業、電力設備行業居多，累計共27家，占約4.5成。

上海證券報報導，大陸電解液「一哥」天賜材料22日公告，公司向香港聯交所遞交首次公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市的申請。9月以來已有北京君正、華勤技術、若羽臣等多家A股上市公司遞表港交所。

安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝表示，今年全球經濟在震盪中呈現出不確定性。轉型和出海成為企業保持韌性增長的關鍵戰略。

從行業分布來看，年內已遞交赴港上市申請的A股公司業務較為多元，覆蓋醫藥生物、通信、食品飲料、汽車、機械設備等多個行業。其中，電子、電力設備行業占比最高，累計共27家。

從企業規模來看，目前籌畫赴港上市的A股企業市值均不小，其中不少是行業龍頭。從政策面，2024年4月，大陸證監會就發文明確支持境內行業龍頭企業赴港上市。

電力 香港 上市公司

延伸閱讀

香港今年IPO規模料達360億美元 穩守全球集資之冠

A股公司已有59家遞表港交所 電子行業、電力設備最踴躍

長興8月稅前每股賺0.18元

奇瑞汽車 將成港交所最大新股

相關新聞

不造車只賦能！ 字節跳動攜手賓士戰略合作 豆包大模型上車

字節跳動23日與賓士簽署戰略合作升級備忘錄，將深化智能座艙、AI研發等多領域合作。分析認為，該策略是互聯網大廠普遍採用的...

苦等11天 中歐班列今恢復通行

等待11天後，被「阻斷」的中歐班列終於等來恢復通行的時間表。波蘭總理圖斯克表示，將於25日的凌晨重新開放與白俄羅斯的邊境...

長春航天產業鏈 融入城市治理

2025空軍航空開放活動和長春航空展23日落幕。航展期間，長春本地企業、科研機構等展示的衛星技術突破與應用成果，顯示這座...

A股59公司赴港IPO 電子、電力設備業逾4成

港交所的大門正湧入更多A股企業。Choice終端數據顯示，2025年截至目前，已有59家A股上市公司遞交港股IPO申請，...

陸新能源車 前8月出口逾200萬輛

大陸乘聯會秘書長崔東樹23日表示，2025年8月大陸新能源汽車出口31.5萬輛，年增83%；今年1至8月新能源汽車出口達...

南京吸外企 設人民幣2000億元產業基金

在23日舉行的「2025南京金秋經貿洽談會」上，西門子Xcelerator長三角科創賦能中心正式揭牌。這是該公司在長三角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。