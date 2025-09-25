南京吸外企 設人民幣2000億元產業基金

在23日舉行的「2025南京金秋經貿洽談會」上，西門子Xcelerator長三角科創賦能中心正式揭牌。這是該公司在長三角地區的首個線下（實體）體驗與應用服務中心，將聚焦工業數位化與智慧城市等領域，打造集展示、應用體驗、服務與生態對接於一體的開放平台。

新華社報導，「這一中心將成為中小企業和西門子聯繫的關鍵樞紐」，西門子股份公司全球高級副總裁琳達·克倫博霍爾茨說，他們將會利用這一網絡，來推動數位化和人工智慧轉型。

西門子是外企持續投資南京的一個縮影。此前，西門子已在南京擁有1個區域總部、2家製造工廠、2個研發中心，以及4家分公司，涵蓋從研發、生產到銷售、服務的全鏈條。

截至目前已有5000多家外資企業在南京落戶。近三年來，菲尼克斯、達索、寶馬等知名外資企業在南京持續投資，全市實際利用外資近130億美元。

這離不開南京良好的科教資源和開放平台。南京擁有50多所高等院校、90多位兩院院士、超過百萬名在校大學生，在「2024自然指數—科研城市」當中居全球第五。同時，南京擁有自貿試驗區、臨空經濟示範區、綜合保稅區等高能級開放載體。

此外，針對企業資金需求，南京打造了規模超過人民幣2000億元的產業基金，與金融資產投資公司合作設立了300億元的股權投資基金，構建金融服務矩陣。

南京也圍繞人工智慧、低空經濟、商業航天等重點領域，制定精準的產業支持政策；累計發布超過5300個應用場景，從「試驗場」走向「應用場」。