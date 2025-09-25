陸新能源車 前8月出口逾200萬輛

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸乘聯會秘書長崔東樹23日發文表示，今年前8月，大陸新能源車出口表現優於預期。（新華社）
大陸乘聯會秘書長崔東樹23日表示，2025年8月大陸新能源汽車出口31.5萬輛，年增83%；今年1至8月新能源汽車出口達202萬輛，年增51%，增速高於去年同期的24%，表現優於預期。

崔東樹於23日在微信公眾號發文指出，今年1至8月，大陸汽車出口呈現穩健增長態勢。海關統計顯示，今年前八個月，大陸整車出口共計494萬輛，年增21%，8月單月出口達76.4萬輛，年增25%、環比增12%，整體增勢強勁。出口增長主要受益於中國產品競爭力提升，以及全球南方國家市場需求回暖，但俄羅斯市場低迷對出口增速帶來一定制約。

從市場分布來看，今年前八個月，大陸整車出口前十大國家依次為墨西哥（36.2萬輛）、阿拉伯聯合大公國（32萬輛）、俄羅斯（28.9萬輛）、比利時（21.2萬輛）、澳洲（19.9萬輛）、沙烏地阿拉伯（19.8萬輛）、英國（19.7萬輛）、巴西（19.3萬輛）、菲律賓（17.7萬輛）及哈薩克（13萬輛）。其中阿拉伯聯合大公國、澳洲、菲律賓、哈薩克及英國的增量最明顯，顯示大陸汽車出口正向中東、歐洲及南美等多元化市場擴展。

在動力結構上，崔東樹提到，新能源汽車出口成為增長亮點。今年前八個月，大陸新能源車出口達202萬輛，年增51%，其中插混車型（插電式混合動力車）出口59萬輛，增幅高達198%，成為市場新的增長引擎。插混與混合動力車型在中東及歐洲市場表現尤其突出，部分市場如土耳其、菲律賓、墨西哥及澳洲需求快速上升。

從區域分布來看，大陸新能源車出口主要集中在歐洲與亞洲市場。比利時、菲律賓、英國、巴西及墨西哥是今年前八個月出口的前五大國家，而亞洲市場如泰國、印度及澳洲也呈穩定增長。

能源 澳洲 菲律賓

