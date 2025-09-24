不造車只賦能！ 字節跳動攜手賓士戰略合作 豆包大模型上車
字節跳動23日與賓士簽署戰略合作升級備忘錄，將深化智能座艙、AI研發等多領域合作。分析認為，該策略是互聯網大廠普遍採用的模式，可避免重資產造車風險，同時發揮字節跳動在內容生態與AI技術上的優勢，加速智能汽車布局。
觀察者網指出，字節跳動23日宣布與賓士簽署戰略合作升級備忘錄，雙方將在智能座艙、智能輔助駕駛、智能化研發、數位化行銷及客戶運營等領域展開深度合作。報導稱，這象徵字節跳動在汽車領域的布局進一步深化，但與此前市場傳聞的「字節造車」不同，字節跳動以AI與雲服務賦能車企，而非直接生產整車。
字節跳動與賓士的合作始於2023年，當時主要引入「火山車娛」內容生態。2024年，雙方合作擴至火山引擎提供的AI與大數據能力。本次戰略升級，則從單一功能模組拓展至全鏈路AI賦能。據了解，首款搭載豆包大模型的賓士純電CLA車型預計將於今年秋天上市，屆時字節跳動的大模型技術將在豪車品牌規模化落地。
報導指，火山引擎目前已服務長安汽車、廣汽埃安、領克、上汽集團等多家主流車企，涵蓋算法訓練平台、智慧座艙解決方案到數位化行銷的全流程支援。
事實上，在今年7月底，市場曾傳出「字節跳動籌備豆包汽車」的消息，但火山引擎方面回應稱「純屬謠言」，並強調自身並無智駕業務計畫。這顯示字節跳動的汽車戰略並非下場造車，而是以技術供應商身份，為車企提供AI、雲、大數據等底層能力。
國際智慧運載科技協會秘書長張翔分析，該策略是互聯網大廠普遍採用的模式，可避免重資產造車的風險。此前百度曾與吉利汽車合資造車，但最終未能成功；美國的蘋果公司也曾嘗試造車，但亦未能如願。
另，報導指，字節跳動選擇賦能形式，能充分發揮其在內容生態、推薦算法、雲原生技術等方面的累積優勢，尤其在用戶洞察、個性化推薦及多媒體互動等領域，技術能力與汽車「第三空間」的發展高度契合。
