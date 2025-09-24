阿里雲擬在巴西、法國、荷蘭設數據中心 加速全球AI生態布局

阿里巴巴旗下阿里雲在2025雲棲大會宣布其最新戰略計劃，將首次於巴西、法國及荷蘭開設數據中心，並計劃於來年在墨西哥、日本、南韓、馬來西亞及杜拜設立更多數據中心。

港媒《信報》指出，阿里雲24日宣布上述新一輪全球基礎設施擴建計劃，將首次於巴西、法國及荷蘭設立雲計算地域節點，並計劃於墨西哥、日本、南韓、馬來西亞和杜拜擴建數據中心，以應對全球AI與雲服務需求快速增長。

目前，阿里雲在全球29個區域營運91個可用區，是大陸最大、亞太第一的雲服務商。瀟湘晨報提到，今年以來，阿里雲已在北京、上海、杭州，以及泰國、南韓、馬來西亞、杜拜和墨西哥啟用8個新的AI與雲數據中心。公司同時在印尼與德國新建區域服務中心，提供多語言的全天候技術支援。

阿里雲智能國際業務總裁兼高級副總裁李飛飛表示，近年來全球雲與AI需求激增，阿里雲加速全球基礎設施布局，旨在為全球客戶提供世界一流的雲與AI產品與服務，協助企業把握智能化浪潮先機。他稱，AI不僅正在革新技術，更在重塑企業釋放商業價值及推動創新的根本模式。公司對全球基礎設施的戰略擴展，專為滿足具前瞻性客戶加速增長的需求。

在生物製藥、數字行銷及體育等領域，阿里雲AI技術已被國際客戶廣泛採用，如英國藥企阿斯利康運用通義千問構建藥物不良事件報告工具，相關流程效率提升300%；日本新創公司Flux則基於通義千問開發模型，在多項日語測試中表現突出；國際滑冰聯盟（ISU）亦正探索AI在體育場景的應用。

為進一步加速AI生態建構，阿里雲還正式推出「AI創客營」（AI Catalyst Program）全球計劃，為全球AI初創企業提供技術、專家、資金及市場資源支援。入選企業最高可獲12萬美元雲代金券，以及20億免費模型Tokens，並能使用阿里雲一站式生成式AI開發平台Model Studio。

阿里巴巴集團CEO兼阿里雲智能集團董事長吳泳銘則指，實現AGI已是確定性事件，但最終目標是發展出能自我迭代並超越人類的超級人工智能（ASI），以解決能源、氣候及星際探索等重大課題。他同時透露，阿里巴巴正推動一項為期三年、總投入達人民幣3,800億元的AI基礎設施建設計劃，並將持續加碼投資。

另，阿里巴巴同日還宣布與輝達（Nvidia）建立合作關係，阿里雲與輝達在物理AI（Physical AI）領域達成合作，將聯合推動具身智能應用落地。