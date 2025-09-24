陸宣布不再尋求WTO新特殊待遇 學者：與美國對貧窮國家出重手成對比

大陸總理李強23日在紐約第80屆聯合國大會期間一場中方主辦的會議上宣布，大陸在世界貿易組織（WTO）當前和未來談判中將不尋求新的「特殊和差別待遇」（SDT）。學者徐遵慈受訪點出三點意義，並指大陸透過此舉與美國對等關稅對全球最貧窮國家仍課徵高稅率的做法形成強烈對比，展現大陸作為開發中國家卻願意自我放棄應有權利，而有的已開發國家反而對最低度發展國家出重手。

開發中國家地位是由WTO成員國自我認定，而WTO中的特殊和差別待遇（SDT）是給予開發中國家、最低度開發國家成員的特別條款，得以享有更長的實施調適期、某項措施的豁免或者降稅的幅度得低於已開發國家等，這些條款散見在WTO各項協定中，共157條。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈接受本報採訪指出，大陸過去至今本就沒有因為是開發中國家享有太多優惠，如同很多國際組織已經停止給大陸相關援助，加上當前WTO多邊談判陷入停滯，因此大陸這次宣示前後，對自身的實質差異並不大，不過仍具有三點意義。

徐遵慈指出，一是展現願意接肩負經濟大國身分，在國際經貿秩序裡扮演世界大型經濟體的角色。

二是傳達大陸與其他全球南方、開發中國家推動共同繁榮時，不會與之爭取資源。徐遵慈表示，大陸近年在金磚國家（BRICS）或者很多場合都積極呼籲「全球南方」或者是開發中國家擁有更大的話語權，大陸此舉要告訴其他開發中國家的白話文就是：「這些優惠你們享有就好，我不用」。

三是爭取成為高標準自貿協定CPTPP會員的回應。徐遵慈表示，WTO下的多邊談判已經受阻，但大陸這些年另外談了非常多的自由貿易協定（FTA），並且申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），她指出CPTPP一般認為是高標準、高度自由化的協定，大陸此舉象徵其經濟發展程度，以及對國際事務的承諾要負起更高責任。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼24日在吹風會上提到，宣布不尋求新的特殊和差別待遇，彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制的堅定立場和大國擔當。他也提到當前霸權主義、單邊主義、保護主義甚囂塵上，並暗批美國，指「個別國家」接連發起貿易戰、關稅戰。

徐遵慈指出，美國總統川普上任後不再管國際秩序，對等關稅更對寮國、緬甸、孟加拉等全球最貧窮國家給予高稅率，一般過往概念是給予最低度發展國家比較優惠的措施，「川普全打破了」。大陸此舉能與美國做法形成強烈對比，展現大陸作為開發中國家卻願意自我放棄應有權利，而有的已開發國家反而對最低度發展國家出重手。