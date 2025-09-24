兩岸旅遊開放卡關 陸委會重申觀光小兩會協商

中國大陸國台辦今天表示，要求透過觀光小兩會協商是將雙方接觸政治化；陸委會回應，陸客來台觀光中斷多年，建議先由觀光小兩會在旅遊安全、品質等項目協商，有助政策執行。

大陸委員會（陸委會）24日晚回應，陸客來台觀光受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響中斷多年，建議先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）在旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項溝通，避免過往陸客來台觀光亂象。

陸委會強調，先由觀光小兩會溝通協商，有助於政策順利執行。台旅會在今年2月聯繫對岸海旅會表達溝通的意願和項目，「希望陸方海旅會盡速回覆」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）24日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華於會上提到，推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年初宣布恢復福建、上海居民赴台灣團客遊的政策仍然有效。

陳斌華批評，「民進黨當局刻意歪曲兩岸旅遊行業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，做為恢復大陸居民赴台旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓」。