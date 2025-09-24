快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

兩岸旅遊開放卡關 陸委會重申觀光小兩會協商

中央社／ 台北24日電
陸委會回應，陸客來台觀光中斷多年，建議先由觀光小兩會在旅遊安全、品質等項目協商，有助政策執行。聯合報系資料照
陸委會回應，陸客來台觀光中斷多年，建議先由觀光小兩會在旅遊安全、品質等項目協商，有助政策執行。聯合報系資料照

中國大陸國台辦今天表示，要求透過觀光小兩會協商是將雙方接觸政治化；陸委會回應，陸客來台觀光中斷多年，建議先由觀光小兩會在旅遊安全、品質等項目協商，有助政策執行。

大陸委員會（陸委會）24日晚回應，陸客來台觀光受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響中斷多年，建議先由觀光小兩會（台旅會、海旅會）在旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項溝通，避免過往陸客來台觀光亂象。

陸委會強調，先由觀光小兩會溝通協商，有助於政策順利執行。台旅會在今年2月聯繫對岸海旅會表達溝通的意願和項目，「希望陸方海旅會盡速回覆」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）24日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華於會上提到，推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年初宣布恢復福建、上海居民赴台灣團客遊的政策仍然有效。

陳斌華批評，「民進黨當局刻意歪曲兩岸旅遊行業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，做為恢復大陸居民赴台旅遊的前提，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓」。

兩會 陸客

延伸閱讀

中共十一國慶在即 陸委會對藝人重申兩條紅線

再駁阻撓雙城論壇 陸委會：可能是上海跟台北協調出問題

故宮捷克展遭恐嚇 外交部：駐處已請當地警方注意

黃國昌：陸委會廢物機關卡雙城論壇 梁文傑當打手禍害台灣

相關新聞

陸稱不尋求WTO新的特殊待遇 陸學者：一定程度會緩解中美關稅談判壓力

大陸宣布不尋求世界貿易組織（WTO）談判新的特殊差別待遇，但「開發中國家地位」不變。大陸學者分析，這項聲明是對中國現實情...

C919卡關？傳商飛今年交付目標僅剩25架 關鍵主因曝光

大陸「國產大飛機」C919的製造商中國商飛，已將該型客機的交機目標下調三分之二，目前計劃今年交付約25架窄體機，低於先前...

陸不尋求WTO新特殊待遇 學者：象徵意義大於實質意義、為川習會鋪路

大陸宣布不尋求世界貿易組織（WTO）談判新的特殊差別待遇，但「開發中國家地位」不變。中華經濟研究院第一研究所助研究員王國...

川普高關稅閉門 中廉價品湧全球 各國面臨兩難抉擇

在美國高關稅施壓的五個月期間，中國的出口依然勢不可擋，貿易順差飆至創紀錄的1.2兆美元。盡管中國廉價商品進入美國市場受限...

阿根廷取消大豆出口關稅 中國買家訂大單 美農再受衝擊

三位交易員23日表示，在阿根廷22日取消穀物出口稅後，中國買家至少訂購了10船阿根廷大豆，這對美國農民來說又是一個打擊，...

香港今年IPO規模料達360億美元 穩守全球集資之冠

會計師行德勤23日發布《2025年前三季度中國內地和香港新股市場回顧與展望》，受惠6隻集資逾10億美元的超大型新股上市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。