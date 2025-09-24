陸稱不尋求WTO新的特殊待遇 陸學者：一定程度會緩解中美關稅談判壓力

大陸宣布不尋求世界貿易組織（WTO）談判新的特殊差別待遇，但「開發中國家地位」不變。大陸學者分析，這項聲明是對中國現實情況的澄清或強調，而在這個時間點提出，是向美國釋放一種善意，相信一定程度上會緩解中美關稅談判的壓力。

大陸國務院總理李強在紐約出席第80屆聯合國大會相關活動時表示，中國不會在WTO談判中尋求任何新的特殊和差別待遇。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼24日則表示，此舉彰顯中方以實際行動支持多邊貿易體制，但開發中國家的地位和身分沒有改變。

對外經濟貿易大學中國WTO研究院研究員李楊接受本報採訪時表示，這項聲明不只是象徵意義的表態，更是對中國現實情況的澄清或強調。

李楊指出，中國加入WTO到現在，事實上沒有享受到特殊和差別待遇，但同時從中國經濟發展現狀來看，中國仍然是一個開發中國家，所以李強宣布中國不再尋求特殊和差別待遇之後，李成綱接著提出中國開發中國家成員的地位不變，「兩者相互應證，又不衝突，總體上來看，也會對未來WTO發展及談判進展帶來很大的好處。」

他進一步表示，許多WTO成員認為中國一直在強調發展中國家成員地位的問題，認為中國在這當中享受到多少實質性利益，但是經過統計和梳理，中國所享受的特殊和差別待遇微乎其微。有些特殊和差別待遇是具預防性質、有些則是有時間限制等前置條件，但從這幾年發展來看，很多前置條件性是不滿足的，甚至有些時間限制是時間已經過了。

至於為什麼在這個時間點提出，李楊分析，第一是中國對於自己認知的突破，因過去擔心在未來新的談判中，會因為放棄特殊和差別待遇帶來不利的狀況；第二，現在美國對全球各國開展談判，而且美國和很多國家簽訂一系列貿易協議，對中美貿易關係，尤其對中國這邊，還是有帶來壓力；第三，川普在第一任期就已經對大的開發中國家，都有提出要取消開發中國家地位的考慮，川普也強調，這個問題對美國帶來傷害。

李楊表示，「WTO目前本身談判和發展遭遇瓶頸的情況下，且中美關係越來越緊張的環境下，中國提出這樣的聲明，肯定是對於緩解中美關係、促進貿易自由化、推進WTO談判也好，都有實質意義。」

李楊說明，中國放棄未來在談判中尋求特殊和差別待遇，是向美國釋放一種善意，也是在未來WTO改革發展中承擔更大的義務和責任。相信會一定程度上緩解中美關稅談判的壓力。

最後問及這項聲明是否是呼應美方提出的訴求？李楊強調，這不僅僅是呼應美國的訴求，並重申這是對中國現在情況準確的描述和認識，因為這本身是對中國當前開發中國家地位問題、享受特殊和差別待遇問題的現實情況的反應和澄清，「不完全是為了回應美國，更多是遵循推動WTO發展和改革所提出的。」