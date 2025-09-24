快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

C919卡關？傳商飛今年交付目標僅剩25架 關鍵主因曝光

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸「國產大飛機」C919的製造商中國商飛，已將該型客機的交機目標下調三分之二，原因關鍵引擎零件，一度遭到美國暫停出口，阻礙了穩定生產飛機的能力。香港中通社
大陸「國產大飛機」C919的製造商中國商飛，已將該型客機的交機目標下調三分之二，原因關鍵引擎零件，一度遭到美國暫停出口，阻礙了穩定生產飛機的能力。香港中通社

大陸「國產大飛機」C919的製造商中國商飛，已將該型客機的交機目標下調三分之二，目前計劃今年交付約25架窄體機，低於先前預期的75架。原因是中國商飛的關鍵引擎零件，一度遭到美國暫停出口，因此幾乎所有關鍵環節都出現了瓶頸，阻礙了穩定生產飛機的能力。此舉阻礙了該公司與美國波音（Boeing）和法國空中巴士（Airbus）等航空龍頭競爭的雄心。

彭博引述消息人士的話報導，由於樂觀地認為來自中東或越南等地航空公司的訂單將湧入，中國商飛在今年早些時候將交付目標，從最初的50架飛機提高到了75架。

報導提到，中國商飛今年面臨的挑戰包括，由於美國7月停發了出口許可，奇異航太（GE Aerospace）生產的關鍵引擎零件一度暫停出口。中國商飛嚴重依賴美國供應商，關鍵的航空電子設備、飛行控制系統和引擎均來自如漢威聯合（Honeywell International）、奇異航太和派克漢尼汾（Parker-Hannifin）等美國公司。

知情人士表示，該公司曾樂觀地預期將有來自中東或越南等地區的航空公司訂單湧入，因此在今年稍早將交機目標從最早的50架上調至75架。儘管中國商飛加大努力，卻仍未在南亞和東南亞找到買家。

總部位於上海的中國商飛今年至今僅向中國東方航空、中國南方航空以及中國國際航空公司交付5架C919飛機，並向其中一間從事包機業務的子公司交付1架同款飛機。大陸3大航空公司先前預估，今年底前中國商飛將交付約32架C919飛機。

飛機 美國 航空公司

延伸閱讀

防強颱樺加沙 廣東「五停」轉移104萬人、飛機五花大綁固定

美駐中大使：中購波音談判 已近最後階段

樺加沙颱風影響 今船班76次停航飛機也有取消或延誤

對總統來說非常重要 美大使：中美就波音客機訂單談判進入最後階段

相關新聞

C919卡關？傳商飛今年交付目標僅剩25架 關鍵主因曝光

大陸「國產大飛機」C919的製造商中國商飛，已將該型客機的交機目標下調三分之二，目前計劃今年交付約25架窄體機，低於先前...

陸不尋求WTO新特殊待遇 學者：象徵意義大於實質意義、為川習會鋪路

大陸宣布不尋求世界貿易組織（WTO）談判新的特殊差別待遇，但「開發中國家地位」不變。中華經濟研究院第一研究所助研究員王國...

川普高關稅閉門 中廉價品湧全球 各國面臨兩難抉擇

在美國高關稅施壓的五個月期間，中國的出口依然勢不可擋，貿易順差飆至創紀錄的1.2兆美元。盡管中國廉價商品進入美國市場受限...

阿根廷取消大豆出口關稅 中國買家訂大單 美農再受衝擊

三位交易員23日表示，在阿根廷22日取消穀物出口稅後，中國買家至少訂購了10船阿根廷大豆，這對美國農民來說又是一個打擊，...

香港今年IPO規模料達360億美元 穩守全球集資之冠

會計師行德勤23日發布《2025年前三季度中國內地和香港新股市場回顧與展望》，受惠6隻集資逾10億美元的超大型新股上市，...

阿里CEO吳泳銘首提「超級人工智慧」 估未來全球可能僅5-6家平台

阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長吳泳銘24日表示，實現通用人工智慧（AGI）已是確定性事件，但這只是起點，終極目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。