C919卡關？傳商飛今年交付目標僅剩25架 關鍵主因曝光

大陸「國產大飛機」C919的製造商中國商飛，已將該型客機的交機目標下調三分之二，目前計劃今年交付約25架窄體機，低於先前預期的75架。原因是中國商飛的關鍵引擎零件，一度遭到美國暫停出口，因此幾乎所有關鍵環節都出現了瓶頸，阻礙了穩定生產飛機的能力。此舉阻礙了該公司與美國波音（Boeing）和法國空中巴士（Airbus）等航空龍頭競爭的雄心。

彭博引述消息人士的話報導，由於樂觀地認為來自中東或越南等地航空公司的訂單將湧入，中國商飛在今年早些時候將交付目標，從最初的50架飛機提高到了75架。

報導提到，中國商飛今年面臨的挑戰包括，由於美國7月停發了出口許可，奇異航太（GE Aerospace）生產的關鍵引擎零件一度暫停出口。中國商飛嚴重依賴美國供應商，關鍵的航空電子設備、飛行控制系統和引擎均來自如漢威聯合（Honeywell International）、奇異航太和派克漢尼汾（Parker-Hannifin）等美國公司。

知情人士表示，該公司曾樂觀地預期將有來自中東或越南等地區的航空公司訂單湧入，因此在今年稍早將交機目標從最早的50架上調至75架。儘管中國商飛加大努力，卻仍未在南亞和東南亞找到買家。

總部位於上海的中國商飛今年至今僅向中國東方航空、中國南方航空以及中國國際航空公司交付5架C919飛機，並向其中一間從事包機業務的子公司交付1架同款飛機。大陸3大航空公司先前預估，今年底前中國商飛將交付約32架C919飛機。