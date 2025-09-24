大陸多地財政吃緊 補貼政策看得到吃不到

中國多地財政吃緊，不在基本「三保」（保民生、保工資、保運轉）範圍的人才補貼、購房補貼和企業獎補都出現延遲，有些已經一年多未發放。

澎湃新聞本月報導，山東省海陽市一名網友透過市政府官網諮詢人才補貼發放問題。該網友稱，新一年的人才補貼都申請完了，2024年的補貼還沒發。

海陽市政府回應稱，經查，當地人才補貼申請數量較多、涉及金額大，造成了部分延遲發放的問題。經協調，財政部門表示會於今年11月20日前撥付資金然後發放。

在湖南省江永縣，近期也有網友反映人才引進補貼已經拖欠8個月了，購房補貼也已拖欠了。

江永縣財政局8月末就此答覆稱，經核實當地引進人才補貼部分單位發放到2024年6月，有部分單位發到2023年12月。當地政府對於引進人才補貼沒有及時支付深表歉意，指當前支出進度偏緩，「需要循序漸進，逐步解決」。

江永縣財政局、縣人社局在回應相關問題時透露，目前該縣財政支出進度偏緩。引進人才補貼不在「三保」範疇，導致引進人才補貼沒有及時支付。

在江西寧都縣，其縣委人才工作領導小組辦公室7月時也說，2023年度人才補貼未能及時撥付到位，預計會延後發放。該縣財政「正在積極籌措資金」。

此外，據報導，有廣西柳州市政協委員表示，當地制定了對企業的一攬子補貼政策，估計補貼資金有人民幣幾十億元，但「資金都沒有及時撥付給企業」。他建議政府先促進銀行對享受補貼企業發放無抵押貸款，等政府補貼到位了，銀行直接劃走，企業不再承擔利息。

廣西柳州市政府官網近日發布，當地力爭用3年時間逐步將未兌付的工業企業獎補資金完成兌付。

柳州市財政局表示，已制定方案，透過進一步加大力度組織財政收入，嚴格落實「過緊日子」要求，提高資產盤活處置效率等措施積極籌措資金。另外，官方也在研究針對企業獎補資金的融資方案。