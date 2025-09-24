陸不尋求WTO新特殊待遇 學者：象徵意義大於實質意義、為川習會鋪路

大陸宣布不尋求世界貿易組織（WTO）談判新的特殊差別待遇，但「開發中國家地位」不變。中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣24日認為，大陸此舉是象徵意義大於實質意義。

王國臣分析，大陸首先是對歐美不願意承認他是「開發中國家」地位作出反應，其次是跟開發中國家，或「全球南方」國家修補關係，進而為今年在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會上的川習會，或是川普明年3月訪中鋪路、營造氛圍。

王國臣接受本報訪問時分析，WTO給予開發中國家有若干優惠，包含了關稅的不對等開放，還有投資和技術援助，也就是說，據WTO規定，開發中國家可享有特殊與差別待遇（Special and Differential treatment），在各項產品關稅降稅速度、幅度都低於已開發國家，也不須跟進已開發國家提出的貿易優惠等。

然而這幾年隨著大陸經濟的崛起，歐美都相繼考慮要撤銷或終結對大陸的「開發中國家」地位，因為大陸已經夠強大到不需要再接受援助，甚至大陸還可以推行一帶一路。

他認為，歐美更在意的是，大陸當時加入WTO時，是否有履行開放服務業跟金融業的開放，雖然這個部分大陸在2018年之後，就出了兩、三版的白皮書，證明有在進行開放。但在認定上面，像是美國傳統基金對大陸調查的各項經濟自由度評比，認為比2021年還倒退，所以爭執點其實不是「開發中國家」地位，而是「市場經濟地位」。

王國臣表示，與開發中國家地位相比，更重要的是「市場經濟地位」。因為各國不承認中國大陸為市場經濟國家，因此在反傾銷與反補貼調查中，可以用對大陸最不利的國家作為基準，進而更容易確認大陸是反傾銷或反補貼。尤其是「中國衝擊2.0」（中國廉價產品大量傾銷，導致各國市場、就業受到明顯衝擊），除了已開發國家，愈來愈多的開發中國家也加入對大陸「雙反」（反傾銷、反補貼）調查。

路透報導，依WTO規定，會員國可自行宣告「開發中國家」身分，享有多項優惠，包括較長的協定執行期限、較高關稅設定彈性，甚至補貼政策。而中國大陸、沙烏地阿拉伯等主要經濟體，都自行宣告為開發中國家，藉此獲得特殊待遇。

不過，美國長期批評，大陸已是全球第2大經濟體，卻仍堅持「開發中國家地位」，藉此享受不對等優勢。美方認為，在中國大陸與其他大型經濟體放棄這些優惠前，WTO不可能取得實質改革進展。

大陸自2001年加入WTO後，「市場經濟地位」長期未被歐美承認，爭取國際承認中國大陸「市場經濟地位」也一度成為大陸外交的重要議題和目標。2016年12月11日中國大陸WTO入會議定書第15條到期後，歐盟以「市場扭曲」概念替代原有標準，美國及日本以「時機不成熟」為由，延續替代國做法。

美國總統川普曾在其第1任總統任期內，也就是2017年11月中旬，向WTO提交提交1份約40頁的法律申請書，拒絕中國大陸在WTO「市場經濟地位」的要求。

2019年，川普還揚言，將取消承認中國大陸與其他相對富有國家在WTO中的「開發中國家」地位；他認為部分在世界上最有錢的國家，藉由聲稱自己為開發中國家，來避免WTO規定並獲得特殊待遇。