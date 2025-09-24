阿里CEO吳泳銘首提「超級人工智慧」 估未來全球可能僅5-6家平台

阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長吳泳銘24日表示，實現通用人工智慧（AGI）已是確定性事件，但這只是起點，終極目標是發展出能自我反覆運算、全面超越人類的超級人工智慧（ASI）。為支撐這一願景，阿里巴巴正在積極推進3年人民幣3800億的AI基礎設施建設計畫，並將會持續追加更大的投入。

根據遠期規劃，為了迎接ASI時代的到來，對比2022年這個GenAI的元年，2032年阿里雲全球資料中心的能耗規模將提升10倍。

界面新聞報導，吳泳銘在2025雲棲大會上指出，這一切都需要充足的能源、全棧的技術、數百萬計的GPU和CPU，協同網路、晶片、存儲、資料庫高效運作，並且24 小時處理全世界各地的需求。這需要超大規模的基礎設施和全棧的技術積累，只有超級AI雲才能夠承載這樣的海量需求。未來，全世界可能只會有5到6個超級雲計算平台。

他首次系統闡述了通往ASI的三階段演進路線，第一階段是智慧湧現，AI透過學習人類知識具備泛化智慧；第二階段是「自主行動」，AI掌握工具使用和程式設計能力以「輔助人」，這是行業當前所處的階段；第三階段是「自我反覆運算」，AI透過連接物理世界的全量原始資料，實現自主學習，最終能夠「超越人」。

他還表示，在AGI到ASI的巨大變革中，大模型將是下一代的作業系統，AI Cloud是下一代電腦。

為實現這一目標，吳泳銘明確阿里雲的戰略路徑。阿里雲作為「全棧人工智慧服務商」，將透過兩大核心路徑實施AI戰略：第一，通義千問堅定開源開放路線，致力於打造「AI時代的Android」；第二，構建作為「下一代電腦」的超級AI雲，為全球提供智慧算力網路。

阿里一直在加大人工智慧方面投入力度。8月29日，在阿里2026財年第1季財報電話會上，吳泳銘表示，過去4個季度，阿里已在AI基礎設施以及AI產品研發上累計投入超過人民幣1,000億元。此外，阿里巴巴實現AI大模型「N連發」，新啟用8個資料中心，高德、釘釘等業務全面AI化。

財報顯示，該季度集團AI+雲業務表現強勁，阿里雲收入增長繼續加速至26%，創3年新高。在AI相關收入連續8個季度、3位數增長的帶動下，該季度AI收入占外部商業化收入的比率已超過20%。

資本市場也正加大押注這家互聯網巨頭的人工智慧業務重振其增長勢頭。美股方面，當地時間22日，華爾街明星基金經理伍德 （Cathie Wood）管理的方舟投資（Ark Investment）重啟對阿里巴巴持倉，這也是4年來的首次。方舟金融科技創新ETF（ARKF）和方舟下一代互聯網ETF （ARKW）一共買入阿里巴巴集團的99,090股股票，總價值為1,613萬美元。