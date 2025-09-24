批我阻撓兩岸旅遊 陸國台辦：福建上海赴台團隊遊政策 仍然有效

大陸國台辦發言人陳斌華24日主持例行記者會，他就兩岸交流稱，大陸推動兩岸旅遊交流合作的誠意沒有變，今年年初宣布恢復福建、上海居民赴島內（指台灣）團隊遊的政策仍然有效，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於民進黨當局干擾阻撓。

對於兩岸觀光，我陸委會呼籲雙方透過小兩會（台旅會、海旅會）協商，以及喊話大陸恢復陸生赴台就學，陳斌華在24日上午的記者會做出回應。

他認為，民進黨當局「刻意歪曲兩岸旅遊行業民間組織的實際功能，企圖將雙方接觸政治化，並作為恢復大陸居民赴台旅遊的前提」，充分說明兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓。

至於陸生赴台就學，陳斌華說陸方已多次說明，民進黨當局對兩岸教育交流合作不斷阻撓設限，無視台灣教育界和青年學生參與兩岸交流的意願，對大陸學生赴台就讀人為設限，對在台陸生設置不合理限制、給予不公平對待。

陳斌華反問，這些怎麼能讓大陸學生願意赴台就讀、他們的家長能安心讓孩子赴台就讀？奉勸民進黨當局，盡快停止政治操弄，切實保障在台陸生權益，才是解決相關問題的正道。

近日首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會召開，赴陸參會的台灣旅遊業者希望我政府解除禁團令。陳斌華表示，對此說法表示讚賞。

陳斌華說，我們一貫明確支持包括旅遊業在內的兩岸各領域展開交流合作。民進黨當局無視台灣旅遊業界和民眾改善民生、加強兩岸交流合作、發展兩岸關係的強烈願望，為謀「獨」處心積慮阻撓，限制兩岸民眾正常交流往來，只會招致更大不滿和反對，越來越失去人心。

另外，有在大陸的台商近日收到我移民署通知函，要求10日內書面回覆說明是否領取大陸定居證。陳斌華對此則抨擊，民進黨當局出於謀「獨」本性，不斷以各種藉口、各種方式，干擾、阻撓兩岸正常交流和人員往來，製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立。