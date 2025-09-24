快訊

「押上小米十年家底」雷軍預告年度演講 曝造車造芯幾乎同時決策

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米集團董事長雷軍24日在微博發文表示，小米造車和重啟造芯，幾乎是同時做的決策，把小米前十年攢下的家底全押上了。「同時供家裡兩個孩子上大學」般地壓力巨大。現在想想都會感慨，當時哪來這麼大的勇氣。（圖／取自雷軍微博）
小米集團董事長雷軍24 日在微博發文，為年度演講進行預熱。他表示小米造車和重啟造芯（晶片），幾乎是同時做的決策，把小米前十年攢下的家底全押上了，比喻如同「同時供家裡2個孩子上大學」般壓力巨大，現在想想都會感慨，當時哪來這麼大的勇氣。

IT之家報導，小米將於25日晚間7時，舉辦第6次董事長雷軍年度演講，主題是「改變」，聊聊小米玄戒晶片和小米汽車背後的故事。

雷軍還解釋為何今年的演講比往年晚。他表示，這次演講原計劃是今年6月和小米YU7發布會一起辦，但是這次發布會內容實在太多，時間也特別特別長，所以臨時推遲到9月，和小米17系列年度旗艦一起發。

今年3月28日，小米汽車發布1周年之際，雷軍曾發微博感謝，「去年的今天，小米汽車正式發布。轉眼就是1周年，誠摯感謝大家的支持。」

小米官宣造車始於2023年，當年12月底，小米汽車舉辦首次技術發布會。2024年3月28日，小米集團造車後的首款車型小米SU7發布，標準版售價人民幣21.59萬元。同年年底，小米公布首款SUV汽車「小米YU7」。

之後，小米汽車確定SU7與YU7雙車型驅動策略。2025年2月，小米推出新款電動轎跑「SU7 Ultra」；6月，小米YU7正式上市。

據最新數據，小米汽車2025年前8個月累計銷量達22.48萬輛，已完成全年35萬輛目標的約64%。其中，8月單月銷量表現亮眼，小米SU7以19,848輛的成績登頂中大型轎車銷量榜，小米YU7以16,548輛位居中大型SUV榜首。

最新數據顯示，9月第三周（9月15至21日）大陸新能源乘用車市場銷量持續攀升，零跑、小米和問界3家新勢力周銷量均突破1萬輛，形成強勢領跑的第1陣營。其中，零跑汽車以1.29萬輛的銷量穩居榜首，小米汽車以1.08萬輛的成績位列第2，問界則以1.02萬輛緊跟在後。

大陸國家市場監督管理總局19日發布消息稱，因輔助駕駛系統存在安全隱患，小米汽車決定召回2025年8月30日前生產的約11萬輛SU7標準版電動汽車，占已售SU7車型總銷量的3成。

2025年是小米創業15周年，雷軍曾在5月19日發文談及小米的晶片研發。他提到，小米一直有「芯片夢」，要想成為1家偉大的硬核科技公司，晶片是必須攀登的高峰，也是繞不過去的硬仗。截至今年4月底，玄戒累計研發投入已經超過人民幣135億，研發團隊已經超過了2,500人，今年預計的研發投入將超過人民幣60億元。

