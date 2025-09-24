A股公司已有59家遞表港交所 電子行業、電力設備最踴躍

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
港交所的大門正湧入更多A股企業。Choice終端數據顯示，2025年截至目前，已有59家A股上市公司遞交港股IPO申請，其中以電子行業、電力設備行業居多，累計共27家。

上海證券報報導，大陸電解液「一哥」天賜材料22日公告稱，公司向香港聯交所遞交了首次公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市的申請。9月以來，已有北京君正、華勤技術、若羽臣等多家A股上市公司遞表港交所。

安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝表示，2025年，全球經濟在震盪中呈現出不確定性。「轉型」和「出海」成為企業保持韌性增長的關鍵戰略。在此大背景下，赴港IPO拓寬國際融資通道、實現全球化發展，成為不少A股上市公司的選擇。　　

從行業分布來看，年內已遞交赴港上市申請的A股公司業務較為多元，覆蓋醫藥生物、通信、食品飲料、汽車、機械設備等多個行業。其中，電子、電力設備行業占比最高，累計共27家。

資深投行人士何俁指出，今年第1季，科技敘事帶動了港股市場行情，半導體、消費電子、新能源等賽道更加吸引投資者。同時，此類企業在出海、改善資本結構上，也有引入海外資金的需求。

這一行業聚集特點，離不開政策的驅動。何俁進一步分析稱，今年5月，港交所正式推出「科企專線」，允許人工智慧、晶片等領域的企業以保密方式遞交上市申請。近年來，港交所18A章和18C章的改革，也更加鼓勵科創企業赴港上市。

從企業規模來看，目前籌畫赴港上市的A股企業市值均不小，其中不少是行業龍頭。

在電子行業中，立訊精密、勝宏科技、華勤技術、兆易創新、瀾起科技、豪威集團等多家企業市值超人民幣千億元。在電力設備行業中，億緯鋰能、天賜材料、欣旺達、先導智能、臥龍電驅等市值均超人民幣500億元。此外，還有百利天恒、東鵬飲料、賽力斯、牧原股份、三一重工等多家市值超人民幣千億元企業已遞表港交所。

政策面上來看，2024年4月，大陸證監會就發文明確支持境內行業龍頭企業赴港上市。同年10月，針對預計市值超100億港元且合規記錄良好的A股公司，香港證監會與聯交所設立「快速通道」。

