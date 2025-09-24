科創板ETF破百檔 近3千億

22日據上海證券交易所消息，全市場科創板ETF（交易型開放式指數基金）數量近日突破100檔大關，科創板ETF總體管理規模近3000億元人民幣，科創板已成為中國A股指數化投資比例最高的板塊。

中新社報導，目前，科創板已形成覆蓋寬基（指覆蓋範圍廣，代表性強的股票指數）、主題、策略的多層次指數產品體系，結構持續優化、生態日趨成熟。

近五年來，科創板ETF蓬勃發展，不僅為投資者提供了更多元化的投資工具，而且成為引導社會資金流向「硬科技」企業、服務新質生產力發展的重要渠道。寬基方面，形成了以科創50、科創100、科創200、科創綜指為代表的完整體系。行業主題方面，則覆蓋了人工智慧、晶片、新能源、創新藥等新質生產力關鍵領域。 報導並引述相關市場人士分析指出，科創板系列指數展現了出優異的長期業績，具備較為突出的長期配置價值。