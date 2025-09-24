新型工業化 陸助台資參與

行政院前院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行22日在北京與大陸工業和信息化部副部長熊繼軍會面。熊繼軍表示，工信部將持續落實相關惠台利民政策，助力台資企業參與新型工業化進程。

中共提出新型工業化戰略始於2002年其十六大報告，明確以信息化帶動工業化、高技術產業為先導的發展框架。2025年國務院政府工作報告將其列為建設現代化產業體系的關鍵任務，強調因地制宜發展新質生產力。

證券時報報導，熊繼軍表示，兩岸產業互補性強，合作空間巨大。大陸工信部將持續為台胞台企在大陸創業興業營造良好環境，不斷深化兩岸產業融合發展。

劉兆玄說，將發揮好兩岸企業家峰會的橋梁紐帶作用，支持台資企業扎根大陸發展，積極探索合作新模式新途徑，實現雙方互利共贏。

劉兆玄於19日至21日出席在北京經濟開發區舉辦的第28屆京台科技論壇。期間他接受港媒訪問指出，近年來兩岸企業交流確實遭遇一些困難，尤其是疫情期間，許多溝通與合作的渠道受到影響。此次率團訪京的重要目的，他希望通過與相關部門的交流，探索解決之道。

大陸官方正值「十四五」規畫收官與「十五五」規畫開局的關鍵節點，劉兆玄表示，大陸在人工智慧等新興產業的應用拓展，將為兩岸合作帶來新的機遇。