聽新聞
0:00 / 0:00

新型工業化 陸助台資參與

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

行政院前院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行22日在北京與大陸工業和信息化部副部長熊繼軍會面。熊繼軍表示，工信部將持續落實相關惠台利民政策，助力台資企業參與新型工業化進程。

中共提出新型工業化戰略始於2002年其十六大報告，明確以信息化帶動工業化、高技術產業為先導的發展框架。2025年國務院政府工作報告將其列為建設現代化產業體系的關鍵任務，強調因地制宜發展新質生產力。

證券時報報導，熊繼軍表示，兩岸產業互補性強，合作空間巨大。大陸工信部將持續為台胞台企在大陸創業興業營造良好環境，不斷深化兩岸產業融合發展。

劉兆玄說，將發揮好兩岸企業家峰會的橋梁紐帶作用，支持台資企業扎根大陸發展，積極探索合作新模式新途徑，實現雙方互利共贏。

劉兆玄於19日至21日出席在北京經濟開發區舉辦的第28屆京台科技論壇。期間他接受港媒訪問指出，近年來兩岸企業交流確實遭遇一些困難，尤其是疫情期間，許多溝通與合作的渠道受到影響。此次率團訪京的重要目的，他希望通過與相關部門的交流，探索解決之道。

大陸官方正值「十四五」規畫收官與「十五五」規畫開局的關鍵節點，劉兆玄表示，大陸在人工智慧等新興產業的應用拓展，將為兩岸合作帶來新的機遇。

劉兆玄 北京 行政院

延伸閱讀

大陸鋼鐵業產能過剩 加速淘汰低效產能企業

大陸率先開通北極貨運航線 赴歐洲僅需18天

中歐班列受阻 白俄總統：大陸是強國能輕鬆因應

萬那杜官員訪北京後 稱大陸將捐贈逾千萬元警用裝備

相關新聞

大陸面板廠穩價 TCL華星、京東方等放假減產

大陸今年十一及中秋連假即將到來，液晶電視面板大廠TCL華星、京東方及惠科等紛紛傳出放假五天及八天不等來減產，有利於維持1...

打造中國版「星際之門」 長三角增六家資料中心

被英國金融時報稱為中國版「星際之門」的長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台，新增移動雲（淮南）算力中心等共六家資料中心，正...

陸拚成熟製程最大國 將採彎道與換道雙軌突圍

儘管美國政府封鎖先進製程設備出口到大陸，但大陸聚焦發展成熟製程，中經院第一研究所分析師鍾富國認為，大陸採「彎道」與「換道...

阿里速賣通 叫陣亞馬遜

阿里海外電商的核心業務速賣通（AliExpress）昨（23）日啟動「超級品牌出海計畫」，招募包括天貓、亞馬遜大賣的知名...

陸協調房地產融資 交屋近2千萬筆

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤22日在北京參加「高質量完成十四五規畫」系列主題新聞記者會時透露，國家金融監管總局牽頭...

陸成熟製程 2027前恐取代台灣

中美科技戰持續發展，外界關注中國大陸彎道超車進展，中經院分析師鍾富國表示，中國大陸正以「彎道」與「換道」的雙軌科技突圍策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。