陸協調房地產融資 交屋近2千萬筆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤22日在北京參加「高質量完成十四五規畫」系列主題新聞記者會時透露，國家金融監管總局牽頭建立城市房地產融資協調機制，「白名單」項目貸款超過7兆元（人民幣，下同），支持近2000萬套住房建設交付，有力保障廣大購房人的合法權益。

中新社報導，李雲澤說，大陸十四五時期，始終把防範化解金融風險作為監管部門的首位主責，把穩妥處置中小金融機構風險作為重中之重。防範化解金融風險攻堅戰取得重要階段性成果，牢牢守住了不發生系統性風險的底線。

他提到，國家金融監管總局積極助力化解房地產和地方債風險。持續推動房地產市場止跌回穩。多措並舉穩定融資，為保障性住房等「三大工程」提供資金支持超1.6兆元，租賃性住房貸款年均增長52%。支持化解地方債務風險。指導金融機構嚴守不新增隱債的紅線，依法合規對融資平台開展債務重組和置換，助力地方在發展中化債、在化債中發展。 　李雲澤表示，當前，無論是高風險機構數量還是高風險資產規模，都較峰值大幅壓降，在金融體系中占比都比較小，風險完全可控。相當部分省份已實現高風險中小機構「動態清零」。 　

此外，官方集中治理大股東操縱和內部人控制，嚴查利用關聯交易非法輸送利益，清退違法違規股東3600多個，依法處置一批不法金融集團，並堅決遏制脫實向虛，加強資金穿透監管。

金融風險 房地產 金融機構

延伸閱讀

大陸鋼鐵業產能過剩 加速淘汰低效產能企業

中國付巨額裝修費 華爾道夫酒店下月開幕

獨／破產被查封人生大翻轉！李明川身家飆升上億 內幕全曝光

影／台中超商店員抵押房地產被詐騙千萬 上班族主婦都受害

相關新聞

大陸面板廠穩價 TCL華星、京東方等放假減產

大陸今年十一及中秋連假即將到來，液晶電視面板大廠TCL華星、京東方及惠科等紛紛傳出放假五天及八天不等來減產，有利於維持1...

打造中國版「星際之門」 長三角增六家資料中心

被英國金融時報稱為中國版「星際之門」的長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台，新增移動雲（淮南）算力中心等共六家資料中心，正...

陸拚成熟製程最大國 將採彎道與換道雙軌突圍

儘管美國政府封鎖先進製程設備出口到大陸，但大陸聚焦發展成熟製程，中經院第一研究所分析師鍾富國認為，大陸採「彎道」與「換道...

阿里速賣通 叫陣亞馬遜

阿里海外電商的核心業務速賣通（AliExpress）昨（23）日啟動「超級品牌出海計畫」，招募包括天貓、亞馬遜大賣的知名...

陸協調房地產融資 交屋近2千萬筆

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤22日在北京參加「高質量完成十四五規畫」系列主題新聞記者會時透露，國家金融監管總局牽頭...

陸成熟製程 2027前恐取代台灣

中美科技戰持續發展，外界關注中國大陸彎道超車進展，中經院分析師鍾富國表示，中國大陸正以「彎道」與「換道」的雙軌科技突圍策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。