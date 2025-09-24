陸協調房地產融資 交屋近2千萬筆

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤22日在北京參加「高質量完成十四五規畫」系列主題新聞記者會時透露，國家金融監管總局牽頭建立城市房地產融資協調機制，「白名單」項目貸款超過7兆元（人民幣，下同），支持近2000萬套住房建設交付，有力保障廣大購房人的合法權益。

中新社報導，李雲澤說，大陸十四五時期，始終把防範化解金融風險作為監管部門的首位主責，把穩妥處置中小金融機構風險作為重中之重。防範化解金融風險攻堅戰取得重要階段性成果，牢牢守住了不發生系統性風險的底線。

他提到，國家金融監管總局積極助力化解房地產和地方債風險。持續推動房地產市場止跌回穩。多措並舉穩定融資，為保障性住房等「三大工程」提供資金支持超1.6兆元，租賃性住房貸款年均增長52%。支持化解地方債務風險。指導金融機構嚴守不新增隱債的紅線，依法合規對融資平台開展債務重組和置換，助力地方在發展中化債、在化債中發展。 李雲澤表示，當前，無論是高風險機構數量還是高風險資產規模，都較峰值大幅壓降，在金融體系中占比都比較小，風險完全可控。相當部分省份已實現高風險中小機構「動態清零」。

此外，官方集中治理大股東操縱和內部人控制，嚴查利用關聯交易非法輸送利益，清退違法違規股東3600多個，依法處置一批不法金融集團，並堅決遏制脫實向虛，加強資金穿透監管。