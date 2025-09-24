阿里速賣通 叫陣亞馬遜

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

阿里海外電商的核心業務速賣通（AliExpress）昨（23）日啟動「超級品牌出海計畫」，招募包括天貓、亞馬遜大賣的知名品牌，目標朝商家在亞馬遜一半的成本，在重點市場實現更高成交，業內視此舉為對亞馬遜發起正面挑戰，爭奪中高端品牌市場。

而速賣通在各方面準備就緒：於消費者端，將上線「Brand+」專屬頻道，通過正品認證、包郵與價保機制，強化品牌責任感；於商家端，推出「品牌服務中心」，提供小時級更新的投放效果數據、渠道轉化分析、品牌人群沉澱能力；於營銷端，向品牌開放平台積累多年的本地營銷能力。例如聯合泡泡瑪特在西班牙舉辦線下音樂節，幫助品牌深入當地消費者。同時，速賣通海外托管服務已拓展至近30個國家。

分析認為，低價模式極易觸及天花板，速賣通發力品牌賽道，瞄準亞馬遜商家高成本的痛點，若能在歐洲等成熟市場強化本地化運營及服務能力，有望追趕亞馬遜，並進一步拉開與「出海四小龍」其他平台差異性。

阿里約十年前嘗試進軍美國市場，但該業務未能發展壯大，不久後便將美國平台出售給競爭對手。然而，阿里國際業務的穩步增長，加上跨境電商Temu和希音（SHEIN）的成功，可能促使阿里尋求在歐美等市場擴大版圖的途徑。

