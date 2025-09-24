陸拚成熟製程最大國 將採彎道與換道雙軌突圍

經濟日報／ 記者林宸誼黃雅慧／台北報導
半導體示意圖。 圖／AI生成
半導體示意圖。 圖／AI生成

儘管美國政府封鎖先進製程設備出口到大陸，但大陸聚焦發展成熟製程，中經院第一研究所分析師鍾富國認為，大陸採「彎道」與「換道」雙軌突圍，先求生存再圖獲利，以「集中力量辦大事」回應美國「重點打壓」，預估2027年大陸就可能取代台灣，成為最大成熟製程半導體製造國。

鍾富國昨（23）日在中經院所主辦的「地緣政治下的科技布局與治理研討會」中指出，面對美國與盟友的多元技術封鎖及半導體圍堵，扼殺先進製程下探至中階設備管制，大陸「彎道」與「換道」雙軌突圍，其中「彎道」是以既有的半導體設備逼近極限，「換道」則是量子計算快速換代演進。

鍾富國觀察，大陸發展替代技術，以「系統整合」而非單點突破，迴避硬體劣勢、強化軟硬整合、打造差異化優勢，尤其華為、DeepSeek等以替代技術創新，降低對美國硬體依賴，從實用化、應用端帶動構建「去美化產業體系」 。

鍾富國認為，大陸半導體、量子科技基礎研究「量」與「質」快速追趕美國，未來轉化依賴「中國速度」再現 ，加上政府介入大學學科調整、擴大培育工程師，期望藉「中國速度」支持半導體、量子科技等關鍵領域突圍。

大陸並透過國際合作與地緣市場，為科技突圍提供新舞台，尤其以大陸主導金磚國家、上海合作組織等多邊平台，能夠推動聯合研發、擴展下游應用市場，降低對美依賴。

至於近期最熱門的矽光子議題，中經院分析師林蒧均對本報表示，美國的矽光子技術領先全球，不過歐盟、中國大陸也力圖換道超車，加上除了AI相關應用需要用到先進製程，其他領域如生物醫藥、車用、光學雷達等，成熟製程就能達到，因此從這個角度來看，中國大陸有機會。

