大陸國產GPU…風華3號亮劍
大陸企業芯動科技近期發布國產GPU標誌性產品「風華3號」全功能GPU，該產品不僅在行業內率先實現國產開源RISC-V CPU與CUDA（輝達推出的軟硬體整合技術）兼容GPU的深度融合，可一站式覆蓋大模型訓推、垂類多模態應用、科學計算與重度圖形渲染，在全功能GPU研發及應用上，邁入國際先進行列。
相較於功能單一的通用圖形處理器（GPGPU；協助CPU分擔工作），全功能GPU架構全面，功能覆蓋更全，適用性更廣，門檻更高，也是國際GPU巨頭最關鍵的技術優勢。據悉，芯動科技技術布局正朝向「中國輝達」和「中國博通」方向邁進，希望加速國產替代進程。
在輝達晶片限制出口中國大陸狀態下，許多陸企紛紛加強研發追趕，此前有礪算科技的7G100性能號稱追上了輝達RTX 4060，龍芯也有對標超微（AMD）RX550級別的GPU顯卡9A1000。
不過，這次風華3號並未公布具體指標，目前無從得知與國際巨頭哪個系列產品能做參照。
綜合IT之家、芯智訊、芯榜等報導，風華3號亮點在於實現三大領域突破，分別是：大模型（單卡112GB視訊隨機存取記憶體（VRAM）支持72B參數模型）、大計算（兼容類CUDA環境）、大渲染（支持硬體光追等）。
整體而言，這是一款同時針對AI、渲染、光追（指光線追蹤，為3D電腦圖形學中的特殊渲染演算法）設計的高性能GPU，可應用於AI大模型、醫療影像、雲遊戲等多個領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言