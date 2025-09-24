大陸國產GPU…風華3號亮劍

大陸企業芯動科技近期發布國產GPU標誌性產品「風華3號」全功能GPU，該產品不僅在行業內率先實現國產開源RISC-V CPU與CUDA（輝達推出的軟硬體整合技術）兼容GPU的深度融合，可一站式覆蓋大模型訓推、垂類多模態應用、科學計算與重度圖形渲染，在全功能GPU研發及應用上，邁入國際先進行列。

相較於功能單一的通用圖形處理器（GPGPU；協助CPU分擔工作），全功能GPU架構全面，功能覆蓋更全，適用性更廣，門檻更高，也是國際GPU巨頭最關鍵的技術優勢。據悉，芯動科技技術布局正朝向「中國輝達」和「中國博通」方向邁進，希望加速國產替代進程。

在輝達晶片限制出口中國大陸狀態下，許多陸企紛紛加強研發追趕，此前有礪算科技的7G100性能號稱追上了輝達RTX 4060，龍芯也有對標超微（AMD）RX550級別的GPU顯卡9A1000。

不過，這次風華3號並未公布具體指標，目前無從得知與國際巨頭哪個系列產品能做參照。

綜合IT之家、芯智訊、芯榜等報導，風華3號亮點在於實現三大領域突破，分別是：大模型（單卡112GB視訊隨機存取記憶體（VRAM）支持72B參數模型）、大計算（兼容類CUDA環境）、大渲染（支持硬體光追等）。

整體而言，這是一款同時針對AI、渲染、光追（指光線追蹤，為3D電腦圖形學中的特殊渲染演算法）設計的高性能GPU，可應用於AI大模型、醫療影像、雲遊戲等多個領域。