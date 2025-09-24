打造中國版「星際之門」 長三角增六家資料中心

被英國金融時報稱為中國版「星際之門」的長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台，新增移動雲（淮南）算力中心等共六家資料中心，正全力構建全大陸一體化算力網路國家樞紐節點，被視為鞏固其人工智慧（AI）超級大國地位所做的一項努力。

「星際之門」（Stargate）是由美國OpenAI等公司於2025年初啟動、目的在美國建設龐大AI基礎設施的巨額投資計畫。英國金融時報日前報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正醞釀中國版的「星際之門」計畫，挑戰美國的人工智慧（AI）強權地位。

其中，安徽蕪湖的「超大集群」，是北京加強對全大陸分散資料中心統籌監管的一部分。

科創板日報報導，六家資料中心分別是移動雲（淮南）算力中心、中國電信蕪湖集群大數據中心、中國移動長三角（合肥）智算中心、中國聯通長三角（蕪湖）智算中心、長江之芯（中科曙光智算中心）、「天衍」量子計算雲平台。

在算力規模方面，新增通算（滿足基礎通用計算需求）50P（Peta，每秒一千兆次運算）、智算（主要用於人工智慧的訓練、推理）1,200P、超算（主要用於大規模計算、存儲及網絡服務）10P、量子200比特（Qubit）。

蕪湖集群算力公共服務平台近日還接入大陸國家四大平台，包括國家算力調度平台、國家算力監測平台、中國算力網、國家超算互聯網。進一步提升平台能級，擴大蕪湖集群影響力。

截至目前，平台已累計接入34家資料中心，匯聚通算近640P、智算近2.6萬P、超算33.3P、量子算力2,070比特。形成覆蓋長三角，輻射全大陸的算力服務網路。

蕪湖資料中心集群於2022年2月批覆設立。作為全大陸十大資料中心集群之一和國家「東數西算」重大戰略工程，蕪湖資料中心集群圍繞服務長三角，服務全大陸數位經濟發展需要而構建。華為雲、中國電信、中國移動、中國聯通、中科曙光、火山引擎等15龍頭企業資料中心專案進駐平台，總投資額約人民幣2,700億元。其中，華為雲華東（蕪湖）資料中心包括江北、三山、職教園三個園區，總占地6,000畝。