中歐班列卡關 陸貨急轉海運
中歐班列近日因波蘭關閉口岸而中斷，衝擊大陸跨境電商及進出口歐洲商品，面對耶誕節商品出貨旺季，大陸製造商品緊急轉海運以免錯失交貨時機，但業者也擔心大量貨物轉往海運，也可能推升海運價格。
一財網報導，今年受到中美貿易戰影響，歐洲客戶多提前下單拉貨，運往歐洲具有時效性的商品大都走中歐班列可較海運省下一半的時間，運費約是海運的三至四倍，但中歐班列的重要轉運樞紐─波蘭，日前因俄羅斯軍演的無人機騷擾，從9月12日關閉至今，估計至少有300班列車卡在路上，綿延長達200公里。
以歐洲為主要市場的深圳堡森三通物流公司市場部總監王志從表示，已有部分客戶要求鐵路轉海運，但海運時間大約60天，較鐵路運輸的30-40天延長近一倍，如果著急補貨，就要改發空運了，但其利潤無法支撐如此高的運輸成本。
上海胤石網路科技公司創始人宋磊說，他們的貨物主要走海運，不過中歐班列受阻，更多貨物轉向海運很可能會推高接下來的海運價格。不過，今年旺季的貨早已運抵，暫時不受影響，之後海運費用漲價只能隨機應變。
因關稅波動和海運周期拉長等諸多因素，今年面向歐美的耶誕季發貨時間大幅提前，義烏市耶誕行業協會負責人蔣江平指出，耶誕季的商品這個時間段已經影響不到了，為了確保季節性的剛需貨品及時上架，今年全球客戶下訂單和外貿企業的交貨時間都提前了，耶誕季的貨物已經出得差不多了，現在剩下的大都是對東南亞的貨物。
