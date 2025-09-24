大陸面板廠穩價 TCL華星、京東方等放假減產

大陸今年十一及中秋連假即將到來，液晶電視面板大廠TCL華星、京東方及惠科等紛紛傳出放假五天及八天不等來減產，有利於維持10月面板報價。專家分析，目前液晶電視面板價格處於「橫盤」階段，但業者希望第4季價格可以走高。

一財網報導，市調機構洛圖科技電視產業鏈研究總監王先明分析，大陸電視面板企業在全球市場的出貨量占比已超過70%，9月的出貨量將達到今年最高點，十一中秋長假讓生產線員工放假，主要目的是透過減產，來調節供需關係，因為目前是「雙11」購物節前的備貨關鍵期，減產將有利於穩定價格，業者也希望第4季可以漲價。

根據洛圖科技及面板業者提供的訊息顯示，十一中秋長假期間，TCL華星深圳兩條8.5代線將放假五天、兩條10.5代線將放假七天；京東方分別在合肥、武漢的兩條10.5代線和成都8.6代線將放假五天，其8.5代線計劃放假七天。

惠科在重慶、滁州和長沙的三條8.6代線將放假五天；此外，夏普廣州10.5代線計劃放假八天；整體液晶電視面板生產線10月產能利用率將從9月的90%下降到79%。

群智諮詢大尺寸顯示事業部副總經理張虹表示，面板業者以往在十一長假都要加班生產，例如2021年10月的液晶電視面板產能利用率為88%，但2022年下半年業者開始減產至產能利用率68%，2023年才開始在十一放假，當時產能利用率77%，2024年10月為79%，今年10月預計也是79%，但放假只是不投料，機器不停機，避免因停機導致溫度、濕度等參數波動影響品質。

張虹說，今年十一中秋假期，中國大陸液晶電視面板廠商針對不同的生產線有不同的休假計畫，有助於防範第4季電視面板採購需求回落對面板價格形成壓力，面板廠商在長假期間選擇主動減產，將對10月液晶電視面板價格維持穩定作用。

據了解，今年8月，全球液晶電視面板價格止跌回穩，9月隨著電視品牌大廠增加採購訂單，全球液晶電視面板價格與8月持平。

研調機構集邦科技（TrendForce）近日發布報告亦指，電視品牌客戶第3季開始針對年末促銷預作準備，加上部分代理商啟動備貨，帶動電視面板整體需求動能轉強，伴隨陸廠減產保價效益，最新電視面板報價持穩。