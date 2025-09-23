德勤：香港新股市場維持強勁勢頭 將超越全年預測

快訊

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／上海即時報導
德勤（勤業眾信）中國資本市場服務部23日在上海發布《2025年前三季度中國內地和香港新股市場回顧與展望》。中新社
德勤（勤業眾信）中國資本市場服務部23日在上海發布《2025年前三季度中國內地和香港新股市場回顧與展望》。中新社

德勤（勤業眾信）中國資本市場服務部最新報告指出，今年前三季度，陸股（A股）市場呈現穩步發展的趨勢，新股數量及融資額均有所增長，預料此勢頭將一直持續至年底；港股方面，受惠於期內會有6檔超大型新股上市，以新股集資額計算，港交所將繼續奪得全球新股集資排名的冠軍，且最後一個季度新股市場維持強勁勢頭，將超越全年預測。

綜合上觀新聞、北京商報報導，德勤（勤業眾信）中國資本市場服務部23日在上海發布《2025年前三季度中國內地和香港新股市場回顧與展望》指出，今年前三季度A股市場呈現穩步發展的趨勢，新股數量及融資額均有所增長，預料此勢頭將一直持續至年底，而大陸官方對科技及創新行業的支持和重視將讓科技和新能源等行業的公司繼續成為A股新股的熱點。

德勤預計，截至今年9月30日，大陸A股市場會有78檔新股上市融資人民幣771億元，對比去年前三季度的69檔新股融資人民幣478億元，新股數量增加13%，而融資總額增加61%。上交所將會有25檔新股上市融資人民幣454億元，深交所則會有38檔新股上市融資269億元，北交所將有約15檔新股融資人民幣48億元。

另外，隨著大陸龍頭企業赴港上市，港交所與香港證監會調整大型A股上市公司申請來港上市程序等因素，預估到今年前三季度能夠有6檔超大型新股上市，新股市場表現顯著改善利好。

德勤中國資本市場服務部上市業務華北及華西區主管合夥人任紹文指出，大量海外資金持續流入香港，大幅推動香港股市的成交，使估值繼續回升，加上政策鼓勵大陸龍頭企業來港上市、簡化A股上市公司的申請上市程序，使超大型和大型新股項再次雲集香港新股市場，香港在第三季度能夠繼續穩守全球新股融資排名的冠軍寶座。

德勤預計，今年前三季度，香港將有66檔新股上市融資1,823億港元，新股數量較去年同期的45檔增加47%，而融資額由去年同期的556億港元上升228%。預計今年前9個月將有6檔超大型新股上市，包括5檔A+H（指陸股加港股）新股及1宗從A+H上市公司分拆出來的上市項目，另有4檔大型新股上市，包括1檔以同股不同權形式上市的中概股。

展望最後一個季度，香港新股市場維持強勁勢頭，將超越全年預測。根據港交所目前正在處理超過230宗的上市申請，並有超過5宗超大型規模融資，包括A+H的項目，預計今年全年香港將有超過80檔新股上市融資2,500至2,800億港元。除了以A+H的新股為主導外，醫療及醫藥公司、特專科技公司和消費板塊的公司上市也會成為市場的亮點。

