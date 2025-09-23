華為最便宜汽車亮相只賣68萬元

上汽集團與華為聯合打造的「尚界」H5在23日上市，定價人民幣15.98萬元（約新台幣68萬元）起，是華為鴻蒙智行家族中首款低於人民幣20萬元的車型，也是華為合作打造的最便宜車型。

新民晚報報導，尚界H5此前開啟預售僅18小時後，這款新車就鎖定5萬份訂單；截至23日，尚界H5小訂突破16萬輛。尚界H5分為增程版和純電版，價格區間為人民幣15.98萬元至19.98萬元。

尚界H5能夠打破人民幣20萬價格門檻，得益於上汽強大的成本控制能力和供應鏈優勢，上汽工廠已開足馬力，做到上市即交付、交付即上量。

上汽與華為的牽手推出「尚界」品牌車款，被視為是一場「雙向奔赴」的合作案，上汽是大陸規模最大、綜合實力領先的汽車企業之一，這場奔赴是上汽主動發起的，是謀求轉型的關鍵動作，上汽宣稱砸下人民幣 60 億元資金，並抽調 5,000 名工程師組建團隊，跟華為的技術人員一起研發，從整車底盤調校，到座艙按鈕回饋，都反復測試。

隨著這款融合上汽品質基因與華為智慧技術的車型走向市場，傳統車企與科技巨頭的跨界合作將迎來首次大規模用戶檢驗，而這也可能成為改寫智慧汽車競爭格局的關鍵變數。

兩家公司的合作落地速度驚人。2025年4月29日，「尚界」整車生產及其電池配套項目正式落戶臨港新片區。從2月份啟動商洽，到項目落地，僅用了1個月時間。在上海臨港，上汽為尚界建了座 超級工廠，工廠的使命是要讓用戶拿到車時，既感受到華為智慧的黑科技，也摸得到上汽70 年造車的老底子。

尚界H5被稱為六邊形戰士，因其在多個維度表現均衡出色。空間方面，車長4780mm，軸距達到2840mm，後排腿部和頭部空間均超過1米。後行李廂容量達到601升。研發團隊對座椅、頂棚、儀表板、車門等176處細節進行了優化，「摳」出了更多可用空間。

動力方面，增程版CLTC純電續航最大達235公里，綜合續航1,360公里；純電版CLTC續航最高655公里。安全性能上，採用超高強度車身設計，高強鋼占比84%，搭載全向防碰撞系。最重要的是，該車全系標配鴻蒙智能座艙和華為乾崑智駕ADS 4輔助駕駛系統，打破了以往智慧駕駛只能是高端車型專屬的認知。

華為終端BG董事長余承東坦言，華為把做手機時對用戶體驗的苛刻標準搬進了汽車圈：尚界H5的鴻蒙座艙，語音交互回應快，導航能精準到社區大門；ADS 4.0 輔助駕駛系統，搭配雷射雷達和 4D 毫米波雷達，連暴雨天的斑馬線都能看得清 — 就像給車裝了 千里眼 。

余承東介紹，尚界H5做到了同級唯一支持端到端領航輔助，支持城區、高速、快速路的領航輔助；同級唯一的駕駛員失能輔助，能自主靠邊停車、自動撥出救援電話等，以前這些配置只在人民幣百萬級豪車上見得到，現在尚界要讓主流用戶也能用上。