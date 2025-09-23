數位資產監管收緊 傳陸要求券商暫停香港RWA代幣化業務

香港正積極推動數位資產發展，多家券商及上市公司也透露將布局現實世界資產（Real World Assets ，簡稱RWA）代幣化之際，大陸證券監管機構傳出建議部份當地券商暫停在香港的RWA代幣化業務。反映大陸當局對離岸數位資產市場發展的擔憂。

RWA代幣化通常指將股票、債券、基金甚至房地產等傳統資產轉換為在區塊鏈上交易的數位代幣。代幣化能讓原本價格高昂、難以在短期內快速流通的資產像股票一樣被拆分、交易。多家中資公司和券商在過去幾個月已在香港推出相關業務。

北京商報日前指出，香港在過去三年間搭建起監管框架，2024年8月，香港金管局、香港證監會正式啟動Ensemble代幣化沙盒，匯豐銀行、恆生銀行、螞蟻數科等開始在沙盒內進行概念驗證測試。

路透引述知情人士，最近幾周至少有兩家主要券商收到大陸證監會的非正式指導，要求其避免在海外進行RWA業務。另一消息指，最新的監管指引目的是加強新業務的風險管理，並確保公司提出的主張有強大合法的業務支持。

香港過去一年來加強將其亞洲金融中心定位為數位資產中心，包括大陸券商在內的許多公司都準備推出虛擬資產交易、投資諮詢和虛擬資產管理服務。另一方面，大陸曾是世界上最大的比特幣交易和挖礦中心，但已在2021年禁止，對數位資產採取謹慎態度。

此前已有消息指出，大陸監管機構在上個月要求大型本土券商停止發布支持穩定幣的研究報告，以抑制大陸投資者對數位貨幣大幅增加的興趣。