影／當你有個不聽勸的爸！一家5口「硬嗑5.5公斤」榴槤 吃到乾嘔
「這輩子不想再聽見榴槤兩個字！」泰國清邁國際機場日前出現一幕可怕的景象，一位大陸爸爸因為不聽勸，非要買榴槤回大陸，結果榴槤是無法攜帶上飛機，一家5口只能當場嗑光5.5公斤的榴槤，還吃到不停乾嘔，直呼「這輩子不想再看到榴槤」。
深圳晚報報導，當事人李先生稱，他們一家人在泰國清邁旅遊，「中午我爸要開一顆11斤（5.5公斤）重的榴槤，計畫是我們一路吃，到上飛機剛好就『消滅』了。結果一路上太多其他的美食了，就只能在機場門口把這個榴槤全部吃掉。」
他們當時在機場外每人分了4、5塊拳頭大小的榴槤肉，吃到不停乾嘔，直呼「此生不想再見榴槤」。
5人登機後打嗝、說話時全是榴槤味，還被其他乘客投訴「有人偷帶榴槤上飛機」，全家尷尬低頭不敢說話，並對此深表歉意。李先生說：「挺抱歉的，以後我們就不『頭鐵』了，我這輩子是不想再聽見榴槤兩個字了。」
