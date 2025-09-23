被質疑卡雙城論壇 陸委會駁：若真要阻擋 會光明正大宣布

雙城論壇原定本周四（25日）在上海登場，台北市政府22日突然宣布緩辦，有聲音質疑陸委會在審查程序上技術性卡關。陸委會23日還原時間軸，表示陸委會行政效率明快，多次主動聯繫市府、積極協處，絕無延宕、阻撓。陸委會副主委梁文傑則說，「如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段」。

陸委會23日發布新聞參考資料，針對雙城論壇審查程序、合作備忘錄（MOU）協調情況進行說明。

陸委會指出，台北市政府於9月11日傍晚向內政部移民署申請蔣萬安市長等一行赴上海參加雙城論壇，由於北市府申報資料過於簡略，移民署於9月16日透過聯審會商請北市府補件，北市府於9月19日（周五）完成補件，當日即由陸委會聯繫移民署通過審查，並於9月22日（周一）上午8時發證。

陸委會表示，扣除周末，審查時間包含補件，僅六個工作日，甚至比一般審查更快發證，足已證明絕無外界所言「延宕、阻撓」之情事。

陸委會指出，今年「雙城論壇」預定簽署2項合作備忘錄，其中「水治理交流」合作備忘錄，北市府分別於8月25日及9月5日向中央目的事業主管機關經濟部水利署、內政部國土管理署及環境部申報；「職業技能培訓」合作備忘錄於8月28日向勞動部申報。

陸委會表示，這段期間，本會持續與北市府密切溝通、積極協處並協調相關主管機關，於9月19日已經獲得共識，預計在出發前可以通過許可。此間亦無外界所謂「已讀不回」或「阻撓阻礙」之情事。

陸委會指出， 整體而言，對於北市府向中央申報人員赴陸及簽署合作備忘錄事宜，「本會行政效率明快，多次主動聯繫市府、積極協處」，並於9月18日提出四點提醒事項，純粹希望台北能與上海就市政單純交流，避免參加統戰活動，也避免非單純市政之內容，或涉及中央權責的內容進行沒有授權之合作，「這些都是本於善意與權責，避免兩岸城市交流過程中出現不確定之政治風險」。

陸委會表示， 對於雙城論壇的舉辦，中央政府只有積極協助，絕無阻撓。政府各部會的同仁，不應該受到外界無端與不實的指控。近日關於特定媒體與所謂的「知情人士」惡意指控，完全與事實不符，本會表達遺憾。

陸委會表示，此次雙城論壇延辦是否有其他原因，本會不得而知。倘若市府與陸方溝通出現問題，應該讓政府與國人知道，陸委會亦會提供必要之協助。日後市府確定舉辦時程等相關安排後，本會亦將協助台北市政府，讓論壇在合於政策法規下順利推動。

至於國民黨立委翁曉玲23日批評陸委會拖拖拉拉技術性卡關，不速審雙城的合作備忘錄，也不提早發給台北市政府團隊赴陸許可，擺明了就是阻撓雙城論壇的進行，「還假慈悲地說，原已準備今天（23日）會發給許可證了。」

陸委會副主委梁文傑回應表示，「如果政府真要阻止雙城論壇舉辦，一定會光明正大宣布，不需要用技術性手段」。此次要簽署的MOU涉及經濟部水利署、內政部國土管理署、環境部、勞動部等4個部會，陸委會一直站在協助的立場，台北市政府很清楚。