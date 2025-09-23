陸平台大戰誰贏？野村：阿里淘寶8月使用時常年增17%勝美團

野村最新分析報告指出，市場關注的大陸即時零售戰場，阿里巴巴旗下淘寶整合即時零售功能後，8月月內使用總時長（MTS）年增17%，較7月的11%再加快，主要受惠於日活躍用戶（DAU）按年增長19%；而百度搜尋的App DAU（應用程式日活躍用戶）按年跌10%，即使平均使用時長提升，MTS仍跌6%。百度股價23日跌逾6%。

野村報告顯示，8月大陸月活躍智慧手機用戶按年增1.9%至12.7億戶，而月MTS則增長8.9%，較7月增長9.7%放慢。

在AI工具上，截至7日當周，DAU首三位依次為字節跳動豆包（4,270萬）、DeepSeek（2,860萬）、騰訊元寶（540萬）。在每位DAU的日均使用時長方面，DeepSeek以10.29分鐘居首，元寶以9.22分鐘排名第二，其後為豆包的9.19分鐘及阿里巴巴旗下通義的9.05分鐘。

其中，與阿里展開外賣大戰的美團8月MTS增長10%，較7月的21%增長放慢，8月DAU料增10%，而京東8月MTS亦增長61%，較7月的76%回落。野村稱，京東在暑假投入力度不及兩大巨頭，表現可算相當穩健；另一電商拼多多8月MTS表現明顯被比下去，年增僅2%。

野村報告稱，阿里、美團及京東都加速招募騎手。阿里旗下騎手App增長顯著：兼職騎手平台「蜂鳥眾包」8月MTS按年激增逾3倍（7月為2.4倍），全職騎手平台「蜂鳥騎士」亦按年上升78%（7月為52%）。此增長主要由DAU推動——「蜂鳥眾包」DAU按年增長3倍，「蜂鳥騎士」則增長59%。

京東旗下騎手App「京東秒送騎手」8月MTS按年飆升近5倍，主要受惠於DAU按年增長4倍;美團騎手App表現溫和，可能因其騎手基數在最新一輪競爭前已相當龐大。「美團眾包」的MTS 8月按年增長13%，「美團專送」的MTS按年下跌30%。

如果就DAU衡量市場領導地位，8月穩居首位的為「美團眾包」，DAU達490萬，為阿里「蜂鳥眾包」的兩倍、京東「秒送騎手」的三倍。