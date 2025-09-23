以RISC-V突圍x86、Arm壟斷 陸企推模擬平台LeapEMU解決硬體短板

大陸首款超128核RISC-V模擬平台LeapEMU在珠海發布，該平台由陸企躍昉科技推出，為支持超128核RISC-V RVA23企業級模擬平台。據了解，AI浪潮下，大陸正把握發展RISC-V的優勢，往高性能、AI垂直行業發展，過程中軟體成為商業落地的關鍵。

目前RISC-V賽道痛點為硬體就緒前軟體空窗期漫長、多核複雜系統驗證難度高、軟硬體協同開發效率低下等問題。

而該平台能針對痛點進行突破，躍昉科技首席運營官袁博滸表示，以往開發RISC-V軟體需要先購買RISC-V設備。但現在市面上RISC-V機器性能較弱，選擇也不多。而這套軟體可以部署在X86主機運行，相當於在一個虛擬的RISC-V設備上進行開發。「對於用戶而言，突破體現在，可以用現有硬體完成RISC-V的相關開發。」

指令集架構是計算機體系結構的核心概念。目前計算機行業仍呈現X86和ARM「雙寡頭」格局，前者基本壟斷了電腦和服務器領域，後者是智慧手機和移動終端的主流。而進入AI時代，情況或許改變，具有簡潔、開放、低功耗、模塊化及可擴展性RISC-V被視為匹配AI浪潮發展、高能效特定領域的原生基礎架構，有望成為全球下一代重要晶片指令集架構。

數據顯示，2024年全球RISC-V晶片市場達113億美元，中國大陸RISC-V晶片市場規模為29億美元。預計到2030年，將增長至927億美元，中國大陸RISC-V晶片市場規模將達250億美元。大陸國內市場年複合增長率達到47.9%。

界面新聞報導，華金資本執行董事張昕雨表示，今年RISC-V是比較火熱、重點關注的方向，一方面AI大力發展成為了RISC-V的加速器，RISC-V生態跟AI契合度較高，像AI的一些應用軟體也相對集中，給RISC-V發展帶來更多的機會；另一方面，目前的國際局勢和貿易戰，大家會想到開源，從源頭做到自主可控。而RISC-V作為開源架構，也保留了未來和國外交流的可能性。

此前被視為「中國IP第一股」的芯原股份全資收購本土RISC-V重要IP供應商芯來科技，也將本土RISC-V產業發展推向新的高度，該收購也說明重要的RISC-V產業資源已成為資本眼中的香餑餑。

目前大陸RISC-V相關企業產品已經覆蓋從嵌入式到邊緣智能到桌面PC甚至服務器、汽車電子等廣大領域，大陸也已經成立了多個RISC-V相關的產業聯盟和研究機構，如中國RISC-V產業聯盟（CRVIC）等。