對總統來說非常重要 美大使：中美就波音客機訂單談判進入最後階段

美國駐北京大使裴度稱，美國和中國大陸就美國波音公司巨額飛機訂單的談判正處於最後階段。

據彭博社報導，雖然裴度沒有透露潛在訂單規模的細節，但他在北京與到訪的美國國會議員代表團一起出席記者會時的表態顯示，有關協議將很快敲定。

裴度說：「這是一筆巨額訂單，對總統來說非常重要。對波音來說也非常重要。我認為這對中國來說一樣非常重要……我認為，談判已經進入最後幾天，最後幾周，我們希望最終能夠達成。」

彭博社上個月報導，波音致力於與中國達成一項出售多達500架飛機的協議，此舉將結束自2017年美國總統川普訪華以來持續的銷售低迷。

飛機外交（Plane diplomacy）在川普任內不斷上演，他常在會見外國政要時宣布與波音的交易。

彭博社引述不具名人士報導，雙方仍在就這筆複雜的交易的具體條款進行協商，包括飛機的型號、數量以及交付時間等細節。