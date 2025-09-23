大陸率先開通北極貨運航線 赴歐洲僅需18天

中國官方今天宣布，一艘貨櫃船昨天從寧波舟山港啟程，經北極航道駛往英國費利克斯托港，這標誌著全球首條中歐北極貨櫃快航航線正式開通，單程18天左右，比傳統航線快22天，宣稱此舉為中國企業應對全球貿易不確定性提供有力支撐。

中國浙江省寧波市政府新聞辦公室微信公眾號22日作以上宣布，這也使得中國在與俄羅斯合作下，成為全球首個開通北極貨運航運路線的國家。因為全球暖化與地緣政治風險加劇，北極商業航線的可實現性與接續發展受到關注。

寧波官方表示，「中歐北極快航」的開通，是中國國家主席習近平2017年7月首次提出「冰上絲綢之路」落地實施的生動體現，是中國與各方北極合作成果向全球物流體系延展的重要實踐。2018年「中國的北極政策」白皮書發布，明確指出中國願依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。

船舶追蹤網站Marine Traffic顯示，隸屬中方的賴比瑞亞籍伊斯坦堡橋（Istanbul Bridge）貨櫃船，今晨5時許從寧波舟山港出發，目前正在東海往北行駛，預計當地時間10月11日晚上10時抵達英國費利克斯托港（Felixstowe）。

據發布，「中歐北極快航」取道北極東北航道（NSR），經白令海峽直達歐洲，單程18天左右，較傳統航線縮短22天，碳排放量降低約50%。這是繼寧波舟山港2024年底開通至德國威廉港（Wilhelmshaven）的26天「中歐快航」後，再創中歐快航時效新紀錄。

新聞稿附圖顯示，寧波經由「中歐班列」運貨到歐洲需要至少25天；走蘇伊士航線至少40天；若走好望角航線至少50天。

寧波舟山港是全球貨物吞吐量第一大港。寧波官方稱，中歐北極快航的首發，不僅意味著寧波舟山港首次將航線延展至北冰洋，補齊其全球航線網路「最後一塊拼圖」，也為中國企業應對全球貿易不確定性、拓展國際物流新通道提供了有力支撐。

寧波官方並稱，中歐北極快航專門服務跨境電商與高附加值貨物。目前首航艙位已訂罄，所載貨物除各類有時效性要求的電商產品外，還包括有安全性要求的電池產品、高附加值的儲能櫃產品等。

中國外交部發言人林劍19日在例行記者會答覆俄媒相關提問時稱，中國是北極事務的重要利益攸關方，一貫本著「尊重、合作、共贏、可持續」的基本原則參與北極事務，與各方加強合作，維護北極和平穩定、促進北極可持續發展。

林劍並稱，近年來，國際社會更加關注北極航道利用前景，北極航道有潛力成為國際貿易的重要路線。中方願與包括俄羅斯在內的北冰洋沿岸國家，以及其他感興趣的國家一道，在北極航道基礎設施建設和營運方面加強國際合作，共同推進北極航道的開發利用與環境保護。