大陸鋼鐵業產能過剩 加速淘汰低效產能企業

中央社／ 台北23日電

中國鋼鐵業供過於求，房地產業不振、出口不確定性等問題加大產能過剩、「內捲式」競爭（過度競爭、內耗），政府將對企業實施三級管理，加快淘汰未達標低效產能企業。

中國工業和信息化部（工信部）發布「鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）」。方案內容提到，落實「鋼鐵行業規範條件（2025年版）」，對於鋼鐵業企業分類，將按引領型規範企業、規範企業、不符合規範條件企業實施三級管理。

財新網23日報導評析，中國從2021年開始實施粗鋼產量調控政策，這次推出的工作方案有明確執行方向，年度產量調控任務將以支持先進企業發展、倒逼落後低效產能企業退出為原則。

方案提到，鋼鐵行業獲利空間下探，原因在於需求持續下降。房地產用鋼需求短期難上升、基礎建設用材需求減少、貿易摩擦頻發導致鋼材出口不確定性增加，這些缺口難以靠汽車、造船等製造業的鋼鐵需求成長去彌補。

方案背景說明，中國鋼鐵業供過於求，導致企業競爭進一步地加劇，行業持續處於微利狀態，企業經營壓力加大。2024年鋼鐵行業利潤人民幣662.9億元（約新台幣2784億元），年減高達42.6%；綠色低碳轉型現在也趨於緊迫。

每日經濟新聞報導引述蘭格鋼鐵研究中心主任王國清的看法指出，對於鋼鐵業企業來說，實施三級管理將可以加快鋼鐵業企業的「優勝劣汰」，優化鋼鐵業競爭格局，政策將更多地往優質的引領型規範企業傾斜。

王國清表示，政策往引領型規範企業挹注，等於使優勢企業獲得更多發展空間和支持；技術落後、環保未能達標的企業則將被加速淘汰或整合。實施三級管理也可以讓投資人對於鋼鐵行業的投資有方向，引領投資與引領型規範企業對標。

房地產 內耗

對總統來說非常重要 美大使：中美就波音客機訂單談判進入最後階段

美國駐北京大使裴度稱，美國和中國大陸就美國波音公司巨額飛機訂單的談判正處於最後階段。

數位資產監管收緊 傳陸要求券商暫停香港RWA代幣化業務

香港正積極推動數位資產發展，多家券商及上市公司也透露將布局現實世界資產（Real World Assets ，簡稱RWA...

大陸新能源車前8月出口大增51% 表現超預期

大陸乘聯會秘書長崔東樹23日表示，2025年8月大陸新能源汽車出口31.5萬輛，年增83%；今年1至8月新能源汽車出口達...

以RISC-V突圍x86、Arm壟斷 陸企推模擬平台LeapEMU解決硬體短板

大陸首款超128核RISC-V模擬平台LeapEMU在珠海發布，該平台由陸企躍昉科技推出，為支持超128核RISC-V ...

陸平台大戰誰贏？野村：阿里淘寶8月使用時常年增17%勝美團

野村最新分析報告指出，市場關注的大陸即時零售戰場，阿里巴巴旗下淘寶整合即時零售功能後，8月月內使用總時長（MTS）年增1...

全球首條中歐北極快航開通 寧波至歐洲只要18天

全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱「中歐北極快航」）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧...

