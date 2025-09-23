大陸鋼鐵業產能過剩 加速淘汰低效產能企業

中國鋼鐵業供過於求，房地產業不振、出口不確定性等問題加大產能過剩、「內捲式」競爭（過度競爭、內耗），政府將對企業實施三級管理，加快淘汰未達標低效產能企業。

中國工業和信息化部（工信部）發布「鋼鐵行業穩增長工作方案（2025—2026年）」。方案內容提到，落實「鋼鐵行業規範條件（2025年版）」，對於鋼鐵業企業分類，將按引領型規範企業、規範企業、不符合規範條件企業實施三級管理。

財新網23日報導評析，中國從2021年開始實施粗鋼產量調控政策，這次推出的工作方案有明確執行方向，年度產量調控任務將以支持先進企業發展、倒逼落後低效產能企業退出為原則。

方案提到，鋼鐵行業獲利空間下探，原因在於需求持續下降。房地產用鋼需求短期難上升、基礎建設用材需求減少、貿易摩擦頻發導致鋼材出口不確定性增加，這些缺口難以靠汽車、造船等製造業的鋼鐵需求成長去彌補。

方案背景說明，中國鋼鐵業供過於求，導致企業競爭進一步地加劇，行業持續處於微利狀態，企業經營壓力加大。2024年鋼鐵行業利潤人民幣662.9億元（約新台幣2784億元），年減高達42.6%；綠色低碳轉型現在也趨於緊迫。

每日經濟新聞報導引述蘭格鋼鐵研究中心主任王國清的看法指出，對於鋼鐵業企業來說，實施三級管理將可以加快鋼鐵業企業的「優勝劣汰」，優化鋼鐵業競爭格局，政策將更多地往優質的引領型規範企業傾斜。

王國清表示，政策往引領型規範企業挹注，等於使優勢企業獲得更多發展空間和支持；技術落後、環保未能達標的企業則將被加速淘汰或整合。實施三級管理也可以讓投資人對於鋼鐵行業的投資有方向，引領投資與引領型規範企業對標。