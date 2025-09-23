快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

全球首條中歐北極快航開通 寧波至歐洲只要18天

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱中歐北極快航）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天。圖為大陸國企中遠航運貨櫃輪。（新華社資料照）
全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱中歐北極快航）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天。圖為大陸國企中遠航運貨櫃輪。（新華社資料照）

全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱「中歐北極快航」）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧波至歐洲的航運時效紀錄。

據官媒《環球時報》報導，「伊斯坦布爾橋」輪22日下午在寧波舟山港完成超1,000標準的貨櫃裝載作業，將啟程經北極航道駛往英國最大貨櫃港口弗利克斯託港。報導稱，這標誌著全球首條中歐北極航正式開通。

這條航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧波至歐洲的航運時效紀錄。

《環球時報》引述復旦大學中歐關係研究中心主任、上海歐洲學會副秘書長簡軍波說，中歐北極快航的快通一方面減少了陸路歐洲班列換軌的環節，減少了列車停留時間，有助於經濟效益提高。另一方面，海運從公海航行，避開目前歐洲國家一些地緣政治衝突所引發突發事件帶來的不便。

中歐北極快航航線是中國到歐洲主流基本港之間最快的海運貨櫃航線，通過跨越北冰洋，極大縮短航程和運輸時間。

據路透社報導，長期以來，中國大陸貨物繞道好望角運往歐洲至少需要40天，但全球變暖導致北極海冰減少，使得經由北方航道的運輸變得越來越可行。

本月12日，因雙俄「西部-2025」聯合戰略演習，波蘭即日起關閉所有和白俄羅斯邊境口岸。儘管軍演已於16日結束，但波蘭仍宣布無限期維持關閉。該決定直接切斷了中國大陸貨物經俄羅斯—白俄羅斯—波蘭進入歐盟的重要陸運通道。

根據歐洲鐵路貨運協會的估算，目前85%–90%的中歐班列需經波蘭入境歐盟，這意味著約300列滿載電子產品、汽車零件、太陽能光電板等貨物的列車滯留白俄羅斯，供應綜合成本上漲逾15%。

北極 白俄羅斯 航線

延伸閱讀

中歐北極快航福州啟航

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

俄無人機突襲侵擾 波蘭批准北約部隊入境駐紮

白俄羅斯與俄國聯合軍演 美軍官意外現身觀摩

相關新聞

中經院分析師：陸成熟製程晶片製造 2年內取代台灣

儘管美國政府封鎖先進製程設備出口到大陸，但大陸聚焦發展成熟製程，中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國認為，大陸採「彎道」...

全球首條中歐北極快航開通 寧波至歐洲只要18天

全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱「中歐北極快航」）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧...

川普關稅戰影響…中對美科技出口崩跌 8月降7成

根據高盛最新報告，中國對美國的科技出口崩跌，缺口則由其他亞洲國家補上，從去年第4季到今年8月，南韓、越南、印度對美國的科...

31億身家老董突被留置 晶片科企市值一日蒸發18億

9月21日，在上海證交所上市的臻鐳科技公告稱，公司實際控制人、董事長郁發新被黃石市監察委員會實施留置措施，暫不能履行董事...

調查：港47%富人微退休 49歲起分段放假 擬休6至12個月

香港人口高齡化勢不可擋。港府統計處數據顯示，截至2023年，65歲或以上長者已占全港五分之一，其中男、女平均預期壽命分別...

高鐵香港段通車7年載客9000萬人次 港鐵送16.7萬美元旅券

高鐵香港段23日迎來通車7周年，通車至今已累計接載超過9000萬人次乘客，其中今年首8個月乘客量達2000萬人次，按年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。