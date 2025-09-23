全球首條中歐北極快航開通 寧波至歐洲只要18天

全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱「中歐北極快航」）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧波至歐洲的航運時效紀錄。

據官媒《環球時報》報導，「伊斯坦布爾橋」輪22日下午在寧波舟山港完成超1,000標準的貨櫃裝載作業，將啟程經北極航道駛往英國最大貨櫃港口弗利克斯託港。報導稱，這標誌著全球首條中歐北極航正式開通。

這條航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧波至歐洲的航運時效紀錄。

《環球時報》引述復旦大學中歐關係研究中心主任、上海歐洲學會副秘書長簡軍波說，中歐北極快航的快通一方面減少了陸路歐洲班列換軌的環節，減少了列車停留時間，有助於經濟效益提高。另一方面，海運從公海航行，避開目前歐洲國家一些地緣政治衝突所引發突發事件帶來的不便。

中歐北極快航航線是中國到歐洲主流基本港之間最快的海運貨櫃航線，通過跨越北冰洋，極大縮短航程和運輸時間。

據路透社報導，長期以來，中國大陸貨物繞道好望角運往歐洲至少需要40天，但全球變暖導致北極海冰減少，使得經由北方航道的運輸變得越來越可行。

本月12日，因雙俄「西部-2025」聯合戰略演習，波蘭即日起關閉所有和白俄羅斯邊境口岸。儘管軍演已於16日結束，但波蘭仍宣布無限期維持關閉。該決定直接切斷了中國大陸貨物經俄羅斯—白俄羅斯—波蘭進入歐盟的重要陸運通道。

根據歐洲鐵路貨運協會的估算，目前85%–90%的中歐班列需經波蘭入境歐盟，這意味著約300列滿載電子產品、汽車零件、太陽能光電板等貨物的列車滯留白俄羅斯，供應綜合成本上漲逾15%。