快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

中經院分析師：陸成熟製程晶片製造 2年內取代台灣

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國預估，2027年前大陸就可能取代台灣，成為最大成熟製程半導體製造國。記者林宸誼／攝影
中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國預估，2027年前大陸就可能取代台灣，成為最大成熟製程半導體製造國。記者林宸誼／攝影

儘管美國政府封鎖先進製程設備出口到大陸，但大陸聚焦發展成熟製程，中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國認為，大陸採「彎道」與「換道」雙軌突圍，先求生存再圖獲利，以「集中力量辦大事」回應美國「重點打壓」，預估2027年前大陸就可能取代台灣，成為最大成熟製程半導體製造國。

鍾富國23日在中經院所主辦的「地緣政治下的科技布局與治理研討會」中指出，面對美國與盟友的多元技術封鎖壁壘，半導體圍堵漏洞，扼殺先進製程下探至中階設備管制，大陸「彎道」與「換道」雙軌突圍，其中「彎道」是中芯國際以現有設備推動製成微縮逼近物理極限，「換道」是透過「本源悟空量子電腦」持續換代，從實驗室邁向實用化。

鍾富國進一步解釋，中芯國際展現工程能力，透過DUV多重曝光推進製程至7奈米、但成本、良率、設備持續待改善。而本源量子快速換代，超導量子電腦、量子晶片、稀釋製冷機、生態系等持續演進。

鍾富國觀察，大陸發展替代技術，以「系統整合」而非單點突破，迴避硬體劣勢、強化軟硬整合、打造差異化優勢，尤其華為、DeepSeek等以替代技術創新，降低對美國硬體依賴，從實用化、應用端帶動構建「去美化產業體系」 。

鍾富國認為，大陸半導體、量子科技基礎研究「量」與「質」快速追趕美國，未來轉化依賴「中國速度」再現 ，加上政府介入大學學科調整、擴大培育工程師，期望藉「中國速度」支持半導體、量子科技等關鍵領域突圍。

鍾富國還提到，大陸透過國際合作與地緣市場，為科技突圍提供新舞台。尤其以大陸主導金磚國家、上海合作組織等多邊平台，能夠推動聯合研發、擴展下游應用市場，降低對美依賴。

美國 半導體 依賴

延伸閱讀

美矽光子技術先進 我可強化跨國科技合作

美中競爭 連賢明：台灣不是棋子是地緣政治關鍵角色

于朦朧事件網路效應「從哀悼到獵奇」　吳靜怡解析陸官方控制輿情3措施

量子人工智能 上海成立聯盟布局

相關新聞

中經院分析師：陸成熟製程晶片製造 2年內取代台灣

儘管美國政府封鎖先進製程設備出口到大陸，但大陸聚焦發展成熟製程，中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國認為，大陸採「彎道」...

全球首條中歐北極快航開通 寧波至歐洲只要18天

全球首條中歐北極貨櫃快航航線（簡稱「中歐北極快航」）正式開通，航線取道北極東北航道，經白令海峽，單程18天左右，將刷新寧...

川普關稅戰影響…中對美科技出口崩跌 8月降7成

根據高盛最新報告，中國對美國的科技出口崩跌，缺口則由其他亞洲國家補上，從去年第4季到今年8月，南韓、越南、印度對美國的科...

31億身家老董突被留置 晶片科企市值一日蒸發18億

9月21日，在上海證交所上市的臻鐳科技公告稱，公司實際控制人、董事長郁發新被黃石市監察委員會實施留置措施，暫不能履行董事...

調查：港47%富人微退休 49歲起分段放假 擬休6至12個月

香港人口高齡化勢不可擋。港府統計處數據顯示，截至2023年，65歲或以上長者已占全港五分之一，其中男、女平均預期壽命分別...

高鐵香港段通車7年載客9000萬人次 港鐵送16.7萬美元旅券

高鐵香港段23日迎來通車7周年，通車至今已累計接載超過9000萬人次乘客，其中今年首8個月乘客量達2000萬人次，按年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。